Một trường đại học “nghìn tỷ” tiếp tục tuyển sinh năm 2026 bằng học bạ

Ngày 8/10, Trường Đại học Công thương TPHCM công bố dự kiến phương án tuyển sinh năm 2026.

Theo đó, trường tiếp tục áp dụng 5 phương thức xét tuyển như năm 2025, gồm:

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12;

- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức;

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Xét tuyển kết quả môn thi của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TPHCM kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành.

Học sinh ở TPHCM trong đợt tư vấn tuyển sinh năm 2025 (Ảnh: Hoài Nam).

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM, cho biết việc duy trì đa phương thức xét tuyển là xu hướng phù hợp với bối cảnh tuyển sinh đại học hiện nay, mở rộng cơ hội cho thí sinh, giúp các em có thêm nhiều “cửa” để vào đại học.

Đồng thời, giảm áp lực khi không phải phụ thuộc hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất.

Bên cạnh đó, phương thức tuyển sinh linh hoạt cũng giúp nhà trường thích ứng nhanh với những thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực những năm tới.

Theo lộ trình đổi mới, từ năm 2028, Trường Đại học Công Thương TPHCM sẽ bỏ việc xét tuyển bằng học bạ THPT, thay thế bằng phương thức đánh giá năng lực tổng hợp, kết hợp nhiều yếu tố như học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT và cả kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM , nhằm đánh giá toàn diện năng lực học tập.

Đặc biệt, trong phương án tuyển sinh năm 2026 của trường đại học này, trường sẽ áp dụng miễn 100% học phí cho toàn bộ khóa học và hỗ trợ sinh hoạt phí 3 triệu đồng/tháng đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng.

Năm 2025, điểm chuẩn bằng phương thức xét học bạ vào Trường Đại học Công thương TPHCM dao động từ 20,33 đến 26,5 điểm tuỳ ngành.

Một số ngành có điểm chuẩn trên 25 như Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng...

Trường Đại học Công thương TPHCM là gương mặt mới nhất vừa gia nhập các trường đại học có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên ở Việt Nam.

Năm 2024, tổng nguồn thu của trường đạt hơn 1.008 tỷ đồng. Dự kiến năm 2025, tổng thu của trường tăng lên 1.136,6 tỷ đồng. Trong đó, 80% doanh thu đến từ học phí, còn lại 20% từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các khoản thu dịch vụ khác.