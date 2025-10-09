Tiết lộ thu nhập của giảng viên các trường đại học “nghìn tỷ”

Giảng viên làm việc tại các trường đại học doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên có thu nhập đến từ nhiều khoản như: lương, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thưởng… tùy vào trình độ, học hàm học vị, thời gian làm việc.

Theo thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2025 của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), trường tìm kiếm ứng viên trình độ tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Cơ điện tử hoặc tương đương trở lên; có khả năng giảng dạy, nghiên cứu bằng tiếng Anh; trình độ ngoại ngữ từ B trở lên; có năng lực nghiên cứu, công bố bài báo khoa học quốc tế, chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học các cấp…

Mức thu nhập tham khảo của Trường Đại học Bách khoa TPHCM trong thông báo tuyển dụng giảng viên (Ảnh: N.T).

Trường thông tin mức thu nhập trung bình tham khảo đối với giảng viên trình độ tiến sĩ làm việc dưới 3 năm là 35 triệu đồng/tháng; trên 3 năm là 45 triệu đồng/tháng bao gồm lương theo vị trí việc làm, phúc lợi, thưởng cuối năm.

Đối với phó giáo sư, giáo sư, lương theo vị trí việc làm ở mức 42,5 triệu và 47,5 triệu đồng/tháng. Thu nhập trung bình tham khảo khoảng 85 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh vị trí giảng viên, nhà trường cũng tuyển trợ giảng với các ứng viên tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ. Các khoản mức lương nhà nước, lương vị trí việc làm, phúc lợi trung bình trên 16 triệu đồng/tháng, chưa gồm tiền thưởng cuối năm.

Theo lãnh đạo nhà trường, đây là lần đầu trường công khai thu nhập của giảng viên. Trường nỗ lực trả lương cao để thu hút và giữ chân người giỏi. Trường ưu tiên tuyển dụng giảng viên.

Tính đến nay, Trường Đại học Bách khoa TPHCM là trường thành viên duy nhất thuộc Đại học Quốc gia TPHCM lọt nhóm các trường đại học "nghìn tỷ".

Tổng thu năm 2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM là 1.184 tỷ đồng. Trong đó thu từ giáo dục đào tạo là 1.054 tỷ đồng. Học phí chiếm 873 tỷ đồng, phần còn lại đến từ hợp đồng, tài trợ và các nguồn khác.

Theo chính sách đãi ngộ nhân tài của Trường Đại học Văn Lang, trường cam kết mức thu nhập tối thiểu 350 triệu đồng/năm đối với giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trong một số trường hợp, trường hỗ trợ cao nhất đến 300 triệu đồng chi phí đào tạo bậc tiến sĩ.

Mức thưởng lên tới 350 triệu đồng/năm đối với giảng viên, nghiên cứu viên có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí thuộc danh mục WoS/Scopus uy tín.

Trường Đại học Văn Lang đạt tổng doanh thu năm 2024 (tính đến tháng 6/2025) đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 80 tỷ đồng so với năm trước đó.

Theo thông báo về chế độ đãi ngộ tại Đại học Kinh tế TPHCM, mức thu nhập tham khảo của giảng viên có trình độ thạc sĩ là từ 20 đến 35 triệu đồng/tháng; tiến sĩ từ 25 đến 40 triệu đồng/tháng, phó giáo sư từ 45 đến 65 triệu đồng/tháng, giáo sư từ 50 đến 70 triệu đồng/tháng tuỳ số năm làm việc.

Mức thu nhập tại Đại học Kinh tế TPHCM (Ảnh: N.T).

Mức thu nhập tham khảo bao gồm lương, thu nhập của trường, phụ cấp, phúc lợi, thưởng Tết, thù lao từ hoạt động giảng dạy/nghiên cứu.

Ứng viên trúng tuyển có trình độ tiến sĩ, tốt nghiệp từ các trường đại học uy tín, cam kết hợp đồng làm việc lâu dài với trường (tối thiểu 12 năm kể từ thời điểm được công nhận hoàn thành tập sự) sẽ được nhận mức tài trợ ban đầu là 100 triệu đồng.

Đại học Kinh tế TPHCM là cơ sở giáo dục công lập có nguồn thu cao nhất cả nước với tổng thu năm 2024 đạt 1.887 tỷ đồng. Trong khoản 1.343 tỷ đồng thu từ giáo dục đào tạo, học phí chiếm 1.281 tỷ, còn lại là từ hợp đồng, tài trợ của nhà nước và bên ngoài; thu nhập khác 61 tỷ đồng.

Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, những năm gần đây, thu nhập bình quân của phó giáo sư đạt hơn 60 triệu đồng/tháng, tiến sĩ trên 30 triệu đồng/tháng. Tuỳ vào vị trí và thâm niên, một số người có thu nhập gấp 2-5 lần con số trên…

Tổng thu năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM là 1.120 tỷ. Trong đó, học phí chiếm 976 tỷ đồng, tài trợ từ ngân sách và bên ngoài chỉ 13 tỷ. Riêng thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là 46 tỷ đồng; thu từ các nguồn khác 67 tỷ đồng.

Công bố báo cáo tài chính và thu nhập năm 2024-2025 của Trường Đại học Công Thương TPHCM cho thấy thu nhập bình quân của cán bộ, giảng viên và người lao động đạt 32,5 triệu đồng/tháng.

Được biết, ở thời điểm hiện tại, mức thu nhập cao nhất của tiến sĩ tại trường là trên 85 triệu đồng/tháng.

Để thu hút đội ngũ tiến sĩ, trường áp dụng chính sách đảm bảo mức thu nhập tối thiểu 40 triệu đồng/tháng cho giảng viên có học vị tiến sĩ. Nếu mức thu nhập thực tế dưới ngưỡng, trường sẽ nhân hệ số để bù vào.

Tiến sĩ tại Trường Đại học Công thương TPHCM có mức thu nhập tối thiểu 40 triệu đồng/tháng (Ảnh minh hoạ: S.P).

Theo báo cáo của trường, năm 2024, tổng nguồn thu của Trường Đại học Công Thương TPHCM đạt 1.008,8 tỷ đồng, trường chính thức gia nhập nhóm các trường đại học có doanh thu trên nghìn tỷ/năm. Dự kiến năm 2025, tổng thu của trường tăng lên 1.136,6 tỷ đồng.

Những năm qua, Đại học Kinh tế Quốc dân đã áp dụng mô hình trả lương theo vị trí việc làm và vẫn tiếp tục duy trì hệ thống lương cơ sở để đảm bảo đúng theo quy định.

Đại học này đang trả mức lương khởi điểm cho vị trí giảng viên chính có bằng thạc sĩ là 14 triệu đồng, tiến sĩ 20 triệu đồng, phó giáo sư là 25 triệu đồng và giáo sư là 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, giảng viên sẽ được nhận thêm một phần lương dựa trên thang bảng lương hệ số, được tính vào thu nhập chính hàng tháng.

Đại học Kinh tế Quốc dân chưa công khai tài chính năm 2024. Năm 2023, tổng thu của trường là 1.408 tỷ đồng, trong đó từ học phí là 1.014 tỷ đồng.

Báo cáo mới nhất từ Bộ GD&ĐT, cả nước hiện có khoảng 94.000 giảng viên đại học, trong đó 33.500 giảng viên đại học là tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, chiếm 35% tổng số, tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay.