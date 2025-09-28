Sinh viên đi chợ: Sợ “chặm chém”, ngại mặc cả từng đồng

Ngại mặc cả, sinh viên tìm đến siêu thị, bách hoá

Thu Hằng, sinh viên năm 2, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, chia sẻ: “Trước khi đi học đại học, mình thường xuyên đi chợ với mẹ để học lựa rau củ. Tuy vậy, khi lên TPHCM, chợ đông đúc, hàng hóa phong phú song lại khó mua hơn vì mỗi nơi một giá. Vậy nên mình chọn cửa hàng tiện lợi vừa nhanh, vừa đỡ lúng túng”.

Câu chuyện của Thanh Hằng cũng là vấn đề mà nhiều sinh viên hiện nay e ngại. Nỗi “ám ảnh” lớn nhất khi đi chợ truyền thống là phải mặc cả. Họ sợ không biết giá chuẩn, sợ bị “hớ”, cân không đủ...

Nhiều sinh viên thích đi siêu thị vì ngại trả giá (Ảnh: Phương Thảo).

Nhiều bạn trẻ hiện nay đã quen với việc thanh toán không tiền mặt. Việc chuyển khoản những khoản tiền nhỏ lẻ 2.000-3.000 đồng tại chợ truyền thống có thể gây bất tiện.

Mặt khác, đối với thế hệ gen Z, sự tiện nghi và công nghệ là yếu tố hàng đầu. Các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi, bách hóa mọc lên khắp nơi đã đáp ứng nhu cầu này.

Tại siêu thị, giá cả được niêm yết rõ ràng, sản phẩm được đóng gói, có nhãn mác đầy đủ, giúp sinh viên yên tâm hơn về nguồn gốc và chất lượng.

Cùng với đó, việc thanh toán qua ví điện tử, thẻ ngân hàng, giúp sinh viên không cần mang theo nhiều tiền mặt.

Mặc dù giá cả có thể cao hơn chợ truyền thống 5-10%, nhưng sự tiện lợi và các ưu đãi đã khiến siêu thị trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn.

"Có thể thanh toán bằng ví điện tử, tích điểm, dùng mã giảm giá. Đặt online thì được giao tận nơi, đỡ mất thời gian ra ngoài, nhất là lúc trời mưa hoặc lịch học kín", Bảo Lộc, sinh viên năm 2, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.

Sau 17h, nhiều sinh viên tranh thủ ghé cửa hàng tiện lợi để săn ưu đãi và mua thực phẩm giảm giá cho bữa tối (Ảnh: Phương Thảo).

Chợ truyền thống mang lại cảm giác quen thuộc

Ở chiều ngược lại, một bộ phận sinh viên vẫn trung thành với chợ truyền thống, nơi có thể mua rau củ, thịt cá với giá rẻ hơn và mang lại cảm giác quen thuộc.

Thanh Thanh, sinh viên năm 3, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cho biết: "Ở chợ truyền thống giá rẻ hơn, đặc biệt là rau củ. Mình còn có thể lựa chọn tận tay. Mấy món như thịt, cá mình cũng quen mua của một cô bán hàng lâu năm nên yên tâm hơn”.

Sinh viên chọn đi chợ để tận tay lựa từng loại thực phẩm tươi ngon, giá "mềm" hơn (Ảnh: Phương Thảo).

Tương tự, Thu Thuỳ, sinh viên Trường Đại học Gia Định, cũng phải “chắt chiu” từng đồng trong bối cảnh giá cả leo thang. Chợ truyền thống trở thành lựa chọn ưu tiên vì giá cả phải chăng hơn siêu thị.

Bà Phương, tiểu thương bán rau củ ở chợ Cát Lái, cho rằng: “Ở chợ thì giá mềm hơn, sinh viên chỉ cần 20.000–30.000 là mua được đủ rau thịt cho một bữa”.

Không gian chợ truyền thống không chỉ có các gian hàng mà còn có “tình”. Theo bà Phương, khi đã là khách quen, bà thường giảm giá hoặc cho thêm ít hành ngò.

"Đó là cái tình ở chợ mà siêu thị không có”, bà Phương chia sẻ.

Bà Hiền, một tiểu thương ở chợ Đông Hòa, cũng đã nhận thấy xu hướng thích chuyển khoản của giới trẻ: “Bữa nay, công nghệ phát triển, nhiều bạn sinh viên đến hỏi có chuyển khoản không rồi mới mua hàng, nên tôi cũng phải chuẩn bị mã QR”.

Thanh toán bằng quét mã QR dần trở thành hình thức phổ biến ở chợ (Ảnh: Phương Thảo).

Với sinh viên xa nhà, việc đi chợ quen một cô bán hàng nào đó, được hỏi han, được cho thêm chút đồ, đã trở thành một niềm vui nhỏ bé, một cảm giác “gần gũi” như khi ở quê nhà.

Lê Thư, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, bộc bạch: “Mình chọn chợ truyền thống vì không khí đông vui, có cảm giác gần gũi. Người bán quen mặt nên nhiều khi được cho thêm ít hành, rau thơm. Với lại, số tiền mình bỏ ra mua ở chợ vẫn tiết kiệm hơn nhiều”.

Việc đi chợ không hề khó như nhiều bạn nghĩ. Bảo Nhung, một sinh viên có thói quen đi chợ truyền thống, chia sẻ kinh nghiệm: "Vài lần đầu thì vừa đi chợ vừa khảo giá, nếu hàng quán nào ổn thì mình thường xuyên tới mua, làm khách quen thì các cô cũng giảm giá cho”.

Có thể thấy, Gen Z đang tạo ra sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen mua sắm. Nếu chợ truyền thống mang lại cảm giác thân quen, gần gũi và tiết kiệm, thì siêu thị, cửa hàng tiện lợi lại chinh phục nhờ sự minh bạch, công nghệ và dịch vụ hiện đại.

Về lâu dài, sự thay đổi này không chỉ tác động đến thói quen của sinh viên, mà còn buộc cả siêu thị lẫn chợ truyền thống phải thích nghi. Nếu siêu thị cần gia tăng ưu đãi, mở rộng dịch vụ giao hàng nhanh, thì chợ truyền thống cũng đã bắt đầu “số hóa” bằng việc nhận chuyển khoản, bán hàng trực tuyến.

Hành trình đi chợ của gen Z sẽ không chỉ là câu chuyện về mua sắm, mà còn là hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa những giá trị cũ và mới trong cuộc sống hiện đại.

Phương Thảo