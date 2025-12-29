Thay đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh Hà Nội

Theo đó, học sinh trên toàn thành phố có thể nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, thay vì nghỉ một ngày như thông báo trước đó. Thông tin được Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra sáng nay (29/12).

Cụ thể, những đơn vị thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày/tuần vào thứ bảy và chủ nhật, được hoán đổi ngày làm việc thứ sáu (ngày 2/1) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 10/1).

Như vậy, học sinh và cán bộ giáo viên sẽ nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ năm (ngày 1/1) đến hết ngày ngày chủ nhật 4/1, làm bù vào thứ bảy, ngày 10/1.

Chi tiết 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (Thiết kế: Khương Hiền).

Đối với các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

“Sau kỳ nghỉ tết, các đơn vị khẩn trương ổn định nền nếp dạy, học và làm việc bình thường”, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý.

Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc thay đổi lịch nghỉ trên đây được thực hiện theo quyết định của Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp trước đó.

Với việc hoán đổi ngày làm việc dịp Tết Dương lịch, cán bộ, công chức có 25 ngày nghỉ lễ, tết năm 2026 (bao gồm ngày nghỉ chính thức và ngày nghỉ lễ hằng tuần).

Hiện, học sinh tại Hà Nội trong giai đoạn thi học kỳ I. Một số trường học đã thông báo lịch nghỉ Tết Dương 4 ngày cho học sinh nhưng một số trường đang giữ nguyên lịch nghỉ chỉ một ngày như thông báo trước đó.