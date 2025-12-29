Tạm đình chỉ công tác thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8 trong trường

Tối 29/12, ông Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết nhà trường đã tổ chức cuộc họp và quyết định tạm đình chỉ công tác 10 ngày, kể từ hôm nay đối với thầy giáo P.V.T (SN 1980) - giáo viên dạy ngữ văn kiêm phụ trách câu lạc bộ võ thuật của trường.

Việc tạm đình chỉ nhằm phục vụ quá trình điều tra, xác minh thầy T. bị tố cáo có hành vi sàm sỡ nữ sinh lớp 8 tại trường học.

Thượng tá Phan Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Hương Khê, cho biết đã vào cuộc xác minh vụ việc này và mời thầy giáo T. đến làm việc. Còn lãnh đạo UBND xã Hương Khê nêu quan điểm "nếu kết quả xác minh là đúng sẽ xử lý nghiêm".

Trường THCS Chu Văn An - nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trước đó, vào tối 28/12, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin kèm theo hai video ghi lại cảnh phụ huynh và nhóm học sinh tố thầy T. đụng chạm nhiều bộ phận trên cơ thể của nữ sinh lớp 8.

Trong video, nam phụ huynh rất bức xúc vì cho rằng thầy T. có hành vi không chuẩn mực với con gái mình. Video dài hơn 3 phút khác quay lại lời kể của 2 học sinh. Theo các em, sáng 28/12, nhóm học sinh trong câu lạc bộ võ thuật đến trường tập luyện.

Bất ngờ, thầy T. xuất hiện mà không thông báo trước, sau đó mời nhiều học sinh ra ngoài và chỉ để lại một nữ sinh lớp 8 trong phòng.

Tại đây, nam giáo viên bị tố có hành vi sờ soạng nhiều bộ phận nhạy cảm trên cơ thể nữ sinh. Quá hoảng loạn, nữ sinh chạy ra ngoài và gọi điện báo cho bố.

Đáng chú ý, các em cho biết thầy giáo này từng thực hiện hành vi tương tự với học sinh nữ khác trong câu lạc bộ võ thuật. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã làm việc với thầy giáo T. và yêu cầu viết bản tường trình.