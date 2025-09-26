TPHCM kiểm tra các khoản thu chi, vận động tài trợ trong trường học

Ngày 26/9, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng ký ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề tình hình công tác quản lý thu chi, vận động tài trợ đầu năm học đến tất cả các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT.

Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện về công tác thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục và nội dung chuyên môn liên quan đến các nguồn thu đơn vị theo quy định.

Cùng với đó, sở kiểm tra công tác vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Phụ huynh học sinh chật vật với các khoản thu đầu năm (Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn).

Theo kế hoạch, từ 29/9 đến 31/10, Sở GD&ĐT sẽ kiểm tra từ trường mầm non cho đến THPT việc triển khai, thực hiện các khoản thu, việc vận động tài trợ, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các trường, kinh phí hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đồng thời, kiểm tra việc chương trình giảng dạy, thực hiện chương trình buổi 2; tài liệu giảng dạy, sắp xếp thời khóa biểu, kiểm định chương trình công khai chất lượng giáo dục và các nội dung liên quan chuyên môn…

Thành phần đoàn sẽ gồm trưởng đoàn là lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên là chuyên viên thuộc các phòng Kế hoạch - Tài chính, Giáo dục Phổ thông, Giáo dục Mầm non thuộc Sở GD&ĐT TPHCM.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, qua đợt kiểm tra về công tác thu chi, tổ chức các khoản thu, vận động tài trợ…, Sở này sẽ chấn chỉnh kịp thời tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định.

Đồng thời, đề xuất xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và tổ chức, các cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm trong triển khai và thực hiện công tác quản lý thu, chi đầu năm học 2025-2026.