Sau vụ 300 tấn thịt heo bệnh: 2.900 trường học kiểm tra thực phẩm bán trú

"Ngoài công khai thực đơn, định lượng món ăn, yêu cầu các trường phải rà soát, đánh giá lại nhà cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho bữa ăn; kiểm tra hồ sơ pháp lý và các giấy tờ về an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt khâu nhận nguyên liệu, không nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng hoặc không đúng hợp đồng", theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội.

Hình ảnh suất ăn bán trú đầy đặn sau khi có phản ánh của phụ huynh học sinh tại Hà Nội (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Cũng tại hướng dẫn do Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra ngày 31/3, yêu cầu các trường chỉ được tiếp tục ký kết, sử dụng dịch vụ nếu nhà cung cấp đáp ứng đầy đủ quy định.

Sở đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn của bữa ăn bán trú, kiểm tra và xác minh nhà cung cấp, nguồn gốc của nguyên liệu; chủ động cảnh báo nguy cơ, điều tra và xử lý nếu xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.

Như Dân trí phản ánh trước đó, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương liên quan.

Trong số các bị can, 4 người bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cụ thể các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội), Đỗ Văn Thanh (43 tuổi, trú tại Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (53 tuổi, trú tại Hồng Vân, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, trú tại Hồng Vân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.

Từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm này bị xác định đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt.

Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát. Công ty này sau đó cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.

Thông tin phản ánh từ phụ huynh học sinh, nhiều trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đã phát đi thông báo khẳng định chưa từng ký kết hợp đồng và cũng chưa từng sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của công ty cung cấp thịt lợn bẩn nhiễm tả lợn châu Phi vừa bị khởi tố.

Đó là các trường: Tiểu học Trần Đăng Ninh (phường Hà Đông), Marie Curie (cả 3 cơ sở ở Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên), M.V Lomonoxop Mỹ Đình (phường Từ Liêm)...