Giải nhất khoa học kỹ thuật quốc gia bị "tố" sao chép: Yêu cầu làm rõ

Trước thông tin lan truyền về sự tương đồng giữa dự án đạt giải nhất Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia năm 2026 và các công bố khoa học trước đó, Viện Hóa học khẳng định không liên quan và đề nghị các cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ.

Theo Viện, các kết quả nghiên cứu về vật liệu chống cháy của PGS.TS Hoàng Mai Hà, Phó Viện trưởng Viện Hóa học, đã được công bố rộng rãi từ năm 2019 trên các kênh khoa học chính thống.

Ngoài các bài báo chuyên ngành, các báo cáo và kết quả nghiên cứu cũng được chia sẻ nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ, tham khảo và phát triển.

PGS.TS Hoàng Mai Hà khẳng định không có bất kỳ mối liên hệ, hợp tác hay tham gia hướng dẫn nào đối với nhóm học sinh thực hiện dự án; ông chỉ biết đến công trình này qua thông tin trên mạng xã hội.

Ông cho biết, từ năm 2018 đến nay, hướng nghiên cứu về vật liệu composite chống cháy là một trong những trọng tâm, với các kết quả tiêu biểu như nghiên cứu vật liệu trên nền polyurethane giai đoạn 2019-2020 và nghiên cứu ứng dụng vật liệu khung cơ kim cho nhựa epoxy vào năm 2025.

Viện Hóa học cũng đã rà soát danh sách học sinh, sinh viên đăng ký thực tập, nghiên cứu trong giai đoạn 2024-2025 và không ghi nhận trường hợp nào liên quan đến hai học sinh nêu trên.

Trước những thông tin chưa được kiểm chứng có thể ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tổ chức, PGS.TS Hoàng Mai Hà đề nghị Ban Tổ chức cuộc thi cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh. Viện Hóa học cho biết sẵn sàng phối hợp làm rõ và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm liên quan đến liêm chính khoa học.

Theo Viện, việc tiếp cận và sử dụng các kết quả nghiên cứu đã công bố là bình thường trong môi trường khoa học mở, song phải tuân thủ các quy định về liêm chính khoa học.

Trách nhiệm này thuộc về các cá nhân, tổ chức sử dụng, đồng thời các hội đồng khoa học, ban tổ chức và tạp chí cần thẩm định mức độ trùng lặp cũng như giá trị mới trước khi công bố hoặc trao giải.

Như Dân trí đã đưa tin, Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quốc gia năm 2025-2026 diễn ra ngày 20-22/3, tại Hà Nội.

Ngay sau khi Cuộc thi vừa kết thúc, trên một số diễn đàn lan truyền thông tin nghi vấn dự án giải nhất của học sinh Ninh Bình có sao chép.

Theo đó, Dự án "Phát triển vật liệu polyurethane composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống" bị “tố” có nhiều điểm giống bài báo của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam không chỉ về cấu trúc bài, cách trình bày dữ liệu mà còn cả ở những chi tiết nhỏ đặc trưng.

Một bài viết trên trang mạng xã hội dành cho nhiều nhà khoa học mới đây chỉ ra, đoạn video do giáo viên hướng dẫn dự án cho hai học sinh đăng tải cho thấy, thí nghiệm đốt vật liệu được thực hiện tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, trên một số báo chí, hiệu trưởng nhà trường - nơi có các học sinh vừa có công trình đoạt giải nhất vừa qua - khẳng định tính liêm chính của dự án "Phát triển vật liệu polyurethane composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống".

Tối 29/3, Bộ GD&ĐT cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026.

“Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp với ban tổ chức cuộc thi, ban giám khảo và các tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh”, trích thông báo của Bộ GD&ĐT.