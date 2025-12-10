Quốc hội biểu quyết 5 luật, chính sách đặc thù đột phá giáo dục

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM trong một tiết dạy (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo lịch trình, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua trọn bộ 3 luật và 2 nghị quyết nhằm hoàn thiện khung pháp lý, thực hiện mục tiêu đột phá chất lượng giáo dục toàn diện.

Trong đó, 3 luật được biểu quyết thông qua gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Đồng thời, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Việc thông qua đồng loạt các văn kiện này được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt chính sách, mở ra “khung pháp lý vàng” cho những thay đổi sâu rộng, từ phổ thông đến đại học và giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để ngành giáo dục bứt tốc trong giai đoạn 2026–2035.