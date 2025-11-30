Phụ huynh 10 lần đột nhập vào trường đánh cắp đề thi cho con

Một phụ huynh ngoài 40 tuổi tại tỉnh Gyeongbuk (Hàn Quốc) vừa bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 8 năm tù vì nhiều lần lén đột nhập vào trường THPT nơi con gái theo học để đánh cắp đề thi giữa kỳ và cuối kỳ.

Ngày 26/11, Tòa án Chi nhánh Andong thuộc Tòa án Địa phương Daegu mở phiên xét xử đối với bị cáo A. về các tội danh trộm cắp đặc biệt và trộm đột nhập chỗ ở vào ban đêm. Tại phiên tòa, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt A. mức án 8 năm tù giam.

Phụ huynh bị đề nghị mức án 8 năm tù vì đánh cắp đề thi ở trường (Ảnh: Yonhap News).

Cùng vụ án, giáo viên hợp đồng B. (30 tuổi) và trưởng phòng hành chính C. (30 tuổi) của trường là những người bị cáo buộc thông đồng hoặc tiếp tay cho hành vi phạm tội. Họ cũng bị đề nghị mức án lần lượt là 7 năm tù kèm truy thu 31,5 triệu won và 3 năm tù.

Con gái của A. là D. (trẻ vị thành niên) bị truy tố về tội cản trở công vụ bằng thủ đoạn gian dối, vì biết rõ đề thi bị lấy cắp nhưng vẫn học thuộc trước khi làm bài. Viện kiểm sát đề nghị mức án 2–3 năm tù dành cho D.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến tháng 7/2024, A. và B. đã 10 lần lén đột nhập vào trường THPT ở TP Andong để lấy cắp đề thi giữa kỳ và cuối kỳ. Nhờ sử dụng trước đề thi bị rò rỉ ra ngoài, D. liên tục giữ vị trí nhất toàn trường trong các kỳ đánh giá nội bộ.

Hành vi của họ bị phát giác vào ngày 4/7 vừa qua khi hệ thống an ninh của trường kích hoạt báo động trong thời điểm trường đang tổ chức thi cuối kỳ.

Tại tòa, A. thừa nhận sai phạm và xin lỗi nhà trường cùng phụ huynh. Người này cho hay bản thân đã phạm tội vì tình thương con lệch lạc. D. cũng gửi lời xin lỗi bạn bè và những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Phiên tòa tuyên án đối với A. và các đồng phạm dự kiến diễn ra vào ngày 14/1 năm sau.