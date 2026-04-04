Phát hiện nhiều vi phạm tại một trường THPT ở Cà Mau

Ngày 4/4, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực quản lý nhà nước tại Trường THPT Lê Thị Riêng.

Cụ thể, nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn của trường chưa theo định hướng nghiên cứu bài học nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy; thiết bị dạy học tối thiểu chưa đầy đủ theo quy định.

Quy chế quản lý tài sản công của trường viện dẫn văn bản đã hết hiệu lực và chưa quy định cụ thể phương pháp xác định giá cho thuê; chưa cập nhật kịp thời văn bản thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức vào hồ sơ; trường chưa đạt tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.

Các vi phạm được thanh tra chỉ ra như: Trình tự sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ không đúng quy định; cho thuê tài sản công (căng tin, nhà giữ xe) bằng hình thức đấu thầu không đúng quy định; chưa ghi chép vào sổ kế toán các khoản tài trợ; giao văn bằng cho người nhận thay không có giấy ủy quyền của người được cấp;..

Theo cơ quan thanh tra, các sai phạm nêu trên của Trường THPT Lê Thị Riêng liên quan đến quản lý tài chính, tài sản công và thực hiện quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực giáo dục.

“Việc này làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục”, cơ quan thanh tra xác định hậu quả.

Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định, trách nhiệm để xảy ra tồn tại, hạn chế, vi phạm thuộc về hiệu trưởng, nhân viên kế toán và văn thư; đồng thời kiến nghị tổ chức rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo trường và cá nhân liên quan.