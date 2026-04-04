Một tỉnh sắp xếp lại gần 350 điểm trường lẻ

Ngày 4/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2031.

Việc sắp xếp sẽ bắt đầu từ năm học 2026-2027 và thực hiện theo lộ trình đến năm 2031. Trước khi xây dựng phương án, ngành giáo dục đã tính toán, cân nhắc các phương án, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Năm học 2025-2026, tỉnh Gia Lai có 1.266 trường mầm non, phổ thông công lập, gồm 379 trường mầm non, 405 trường tiểu học, 82 trường tiểu học và trung học cơ sở, 298 trường Trung học cơ sở, 102 trường trung học phổ thông.

Tỉnh Gia Lai đã khởi công dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, quy mô 212 lớp học cho 7.420 học sinh - Phối cảnh dự án (Ảnh: Công Sơn).

Ngoài ra, tỉnh còn có 1.899 điểm trường lẻ, gồm 1.097 điểm trường mầm non, 615 điểm trường tiểu học, 174 điểm trường tiểu học và trung học cơ sở, 13 điểm trường trung học cơ sở.

Theo phương án sắp xếp giai đoạn 2026-2031, tỉnh Gia Lai sẽ sáp nhập 32 trường mầm non, phổ thông thành 15 trường (giảm 17 trường) và thu gọn, giảm 346 điểm trường lẻ.

Riêng đối với 7 xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai (Ia Chia, Ia O, Ia Dom, Ia Nan, Ia Mơ, Ia Pnôn, Ia Púch) sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập 6 trường tiểu học và 4 trường trung học cơ sở thành 4 trường tiểu học và trung học cơ sở, giảm 6 trường; giảm 7 điểm trường lẻ cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Theo ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, việc sắp xếp nhằm sử dụng hiệu quả đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất và giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục công lập. Việc này cũng hướng đến giảm đầu mối, thu gọn các điểm trường để thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Việc sắp xếp này còn bảo đảm quyền học tập của trẻ em, đặc biệt ở các vùng khó khăn như vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và khu vực có khu công nghiệp; qua đó góp phần ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học do khoảng cách đến trường.

Cũng theo phương án này, tỉnh Gia Lai sẽ sắp xếp các cơ sở giáo dục theo hướng bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình; không ảnh hưởng đến chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, giữ vững cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh.

Việc sáp nhập trường, điểm trường lẻ chỉ diễn ra trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã. Ưu tiên giữ lại các điểm trường lẻ có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung; giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu.

Mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Ưu tiên các mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học như tiểu học và trung học cơ sở tại các khu dân cư thưa thớt hoặc điều kiện đi lại khó khăn.

Không sáp nhập nếu khoảng cách địa lý giữa nơi ở và trường học quá xa hoặc điều kiện giao thông không phù hợp; không sáp nhập trường mầm non và trường phổ thông.