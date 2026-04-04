7 nhóm giáo viên được "trải thảm đỏ" tuyển dụng và hưởng phụ cấp đặc thù

Ngoài nhóm tài năng theo quy định tại Điều 4, Nghị định 179/2024 (như người tốt nghiệp thủ khoa, loại giỏi trở lên, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành...), Nghị định còn nêu rõ 6 nhóm đối tượng khác được ưu tiên trong tuyển dụng và hưởng chính sách đặc thù.

Nhóm một là giáo sư, phó giáo sư hoặc người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Giáo sư, phó giáo sư hoặc người được công nhận đạt tiêu chuẩn 2 chức danh này được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng với nhiều ưu đãi về tuyển dụng và mức phụ cấp

Nhóm hai là người đạt thành tích cao cấp quốc gia, quốc tế trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống.

Nhóm ba là nghệ nhân, nghệ sĩ, thầy thuốc có danh hiệu ưu tú, nhân dân; người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên hoặc có chứng nhận kỹ năng nghề xuất sắc, đạt giải tại các kỳ thi kỹ năng nghề khu vực, quốc tế.

Nhóm bốn là người đến làm việc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm năm là giáo viên trong lĩnh vực trọng yếu, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Cuối cùng là giáo viên dạy các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; các ngành nghề đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, y tế, quốc phòng và an ninh.

Trong 6 nhóm trên, giáo viên thuộc nhóm 4 được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận, không yêu cầu thời gian công tác tối thiểu như các nhóm khác, đồng thời được hưởng chính sách cho những người làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Với 5 nhóm còn lại, các ưu đãi được thực hiện theo quy định chung của Chính phủ, hưởng 100% lương trong thời gian tập sự, hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 150% mức lương hiện hưởng; được ưu tiên thuê nhà công vụ hoặc vay tiền mua nhà trả góp…

Các địa phương, cơ sở giáo dục căn cứ vào quy định này và mục tiêu chiến lược phát triển, điều kiện thực tế để xác định cụ thể đối tượng hưởng chính sách thu hút, đối với nhà giáo trong từng giai đoạn phù hợp.

Hồi tháng 12/2025, trong dự thảo, Bộ GD&ĐT chỉ liệt kê thành 5 nhóm đối tượng. Trong đó, đề xuất đưa sinh viên tốt nghiệp loại khá các ngành trọng điểm, thiết yếu, khó tuyển sinh vào danh mục thu hút, trọng dụng không được thông qua.