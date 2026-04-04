Nam sinh điển trai học giỏi gây sốt khi tình nguyện "ấp" bé sơ sinh 1,1kg

4 tiếng mỗi ngày: "Mong hơi ấm giúp em bám lấy thế giới"

Giữa những ồn ào của mạng xã hội, những hình ảnh ghi lại cảnh một nam sinh trẻ tuổi, gương mặt hiền hậu đang thực hiện phương pháp Kangaroo (ấp trẻ sơ sinh) cho một bé trai thiếu tháng đã nhận được hàng vạn lượt yêu thích và chia sẻ.

Nhân vật chính trong hình ảnh là Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 2006) - sinh viên năm nhất ngành Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hiệp vẫn chưa hết xúc động khi nhắc về "người bạn nhỏ" đặc biệt - bé Nguyễn C.D. (1 tháng tuổi).

"Em vô tình đọc được thông tin trên fanpage của một câu lạc bộ tình nguyện kêu gọi người sưởi ấm cho bé. Không ngần ngại, em đăng ký và có mặt tại bệnh viện ngay", Hiệp nhớ lại.

Tuy vậy, ban đầu tiếp xúc trực tiếp công việc, nam sinh có chút e ngại vì mình chưa có kinh nghiệm, nhưng em nghĩ chỉ cần có niềm tin và dám cống hiến, mọi khó khăn sẽ tan biến.

Nam sinh Nguyễn Hoàng Hiệp thực hiện ca ấp bé sơ sinh kéo dài 4 tiếng mỗi ngày (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bé C.D. đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Bé chào đời thiếu tháng, chỉ nặng vỏn vẹn 1,1kg và đang trong thời gian thích nghi khi được tách khỏi lồng kính.

Phương pháp Kangaroo đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ. Mỗi ca ấp kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Các tình nguyện viên sẽ nằm yên trên giường, để bé tiếp xúc trực tiếp "da kề da" trên lồng ngực mình nhằm tận dụng thân nhiệt người truyền hơi ấm cho trẻ.

"Lần đầu đặt một sinh linh nhỏ bé lên người, em cảm nhận được sự sống thật mong manh nhưng cũng thật kiên cường. Em chỉ biết truyền hết hơi ấm của mình, mong chút tình người này đủ để em có thêm động lực bám lấy thế giới này", nam sinh bộc bạch.

Theo Hiệp, trước khi tham gia, các tình nguyện viên được các bác sĩ, y tá hướng dẫn kỹ lưỡng, sát khuẩn toàn thân và phối hợp cùng nhân viên y tế trong suốt quá trình.

Trong lúc “ấp”, ngoài Hiệp, có thêm một người theo dõi nhịp tim, ống thở, hỗ trợ cho bé ăn định kỳ. Mọi thao tác đều phải cẩn trọng.

“Mỗi ca kéo dài 4 tiếng, em gần như không thể cử động. Nhưng em nghĩ chỉ cần mình có mặt, có thể truyền hơi ấm cho em bé, thì đó đã là điều ý nghĩa rồi”, Hiệp chia sẻ.

Hoàng Hiệp chăm sóc bé sơ sinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến nay, Hiệp đã có 3 ngày liên tiếp đồng hành cùng bé Dương. Dù bận rộn công việc học tập, cậu khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đến khi bé đủ cứng cáp để ra viện.

Hiệp chia sẻ chủ động sắp xếp thời gian để đảm bảo việc học. Nam sinh thường học muộn hơn vào buổi tối để bù lại thời gian dành cho tình nguyện.

“Em không nghĩ mình đang làm điều gì lớn lao. Em chỉ mong em bé có thêm cơ hội sống, có thêm hy vọng”, nam sinh bộc bạch.

Chân dung lớp trưởng "con nhà người ta"

Không chỉ gây sốt với hành động tử tế, Nguyễn Hoàng Hiệp còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi bảng thành tích học tập và rèn luyện đúng chuẩn "con nhà người ta".

Cô giáo Đoàn Thị Yến - giáo viên chủ nhiệm của Hiệp - tự hào chia sẻ: "Dưới góc độ giáo viên chủ nhiệm, tôi đánh giá Hiệp là một sinh viên học tập rất tốt. Kết quả tích lũy học tập của bạn đạt mức xuất sắc với 3,76/4.0 điểm, điểm rèn luyện cũng đạt loại xuất sắc".

Theo cô Yến, với vai trò là lớp trưởng, Hiệp luôn là người gương mẫu trong mọi hoạt động chung của lớp và đoàn trường. Trước khi tham gia "ấp" bé sơ sinh, nam sinh quê Tuyên Quang này đã tích cực xông pha trong các đợt hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ và nhiều dự án thiện nguyện khác.

Nguyễn Hoàng Hiệp từng nhận nhiều bằng khen cấp trung ương, cấp tỉnh vì thành tích học tập và rèn luyện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở bậc phổ thông, Nguyễn Hoàng Hiệp từng đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương, nhận nhiều bằng khen của Tỉnh đoàn Tuyên Quang, đạt giải ba tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2025…

Với Nguyễn Hoàng Hiệp, việc làm của mình chỉ là một phần nhỏ bé: "Em không nghĩ đến những điều xa vời, em chỉ làm những việc nhỏ nhất trong khả năng của mình".

Hiện tại, 2 đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hiệp ấp bé C.D. trên nền tảng mạng xã hội đã nhanh chóng "chạm" đến trái tim của hàng triệu người. Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, mỗi clip đều đã cán mốc hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận cảm phục.

Nguyễn Hoàng Hiệp và mẹ khi nhận giải thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về sự lan toả bất ngờ này, Hiệp khiêm tốn chia sẻ: "Thực sự em không nghĩ hành động của mình lại được lan tỏa rộng rãi đến vậy. Ban đầu, em chỉ đăng tải với tâm thế của một người làm tình nguyện, hy vọng có thể lan tỏa tinh thần cống hiến cho các bạn sinh viên khác, giúp mọi người hướng tới những hoạt động ý nghĩa hơn".

Nam sinh Gen Z cho biết thêm sự quan tâm của cộng đồng mạng và các cơ quan thông tấn báo chí chính là cơ hội để bé C.D. nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ về cả tinh thần lẫn vật chất, giúp bé có thêm chi phí cho cuộc sống sắp tới.