Phát hiện con bị “học chui” cả năm lớp 1, phụ huynh bất lực tìm trường mới

Sự việc được các phụ huynh Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long phát hiện ra vào cuối tháng 6 khi không thấy điểm của con mình trên ứng dụng tra cứu kết quả học tập eNetViet.

Sau khi tìm hiểu, nhóm phụ huynh mới biết, năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long không có chỉ tiêu tuyển sinh nhưng vẫn tuyển sinh, dẫn tới cả trăm học sinh lớp 1 rơi vào cảnh “học chui”.

Học sinh Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Chị Quỳnh Trang - phụ huynh lớp 1A2 - cho biết, khi làm việc với nhà trường, trường đã không có giải thích thoả đáng, như “Sở GD&ĐT chưa mở hệ thống để cập nhật" và động viên phụ huynh “yên tâm”.

Trong văn bản làm việc với phụ huynh ngày 30/7, nhà trường thừa nhận không thể cập nhật kết quả học tập của học sinh lớp 1 lên cơ sở dữ liệu của ngành, đồng thời cam kết nhận trách nhiệm về việc khuyết học bạ số học sinh và đảm bảo về tính pháp lý học bạ giấy.

Tuy nhiên cho đến hiện tại, trường vẫn chưa giải quyết được.

Chị Quỳnh Trang chia sẻ: “Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long đã tạo ra mã học sinh mới mà mã đó không đúng với mã mà các con được cấp khi tuyển sinh lớp 1. Trường mới đã nhận con tôi vào học nhưng học bạ lớp 1 vẫn để trống, chưa có phương án giải quyết”.

Cũng theo chị Trang, nhiều phụ huynh lớp con chị đã tìm trường mới để chuyển cho con. Song việc này không thuận lợi.

Trên địa bàn, chỉ có duy nhất 1 trường nhận học sinh nhưng không nhận trách nhiệm về việc thiếu kết quả học tập lớp 1. Các phụ huynh phải tìm trường ở địa bàn xa nơi ở. Phần lớn các trường từ chối tiếp nhận, bao gồm cả trường tư thục.

Chị Trang cho biết thêm, UBND phường Định Công đã có buổi làm việc với nhóm phụ huynh, ghi nhận sự việc hôm 15/8.

Đại diện Phòng Văn hoá - Xã hội phường Định Công cho phụ huynh biết đã gửi văn bản báo cáo tới Sở GD&ĐT Hà Nội để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ.

Trả lời phóng viên Dân trí, đại diện lãnh đạo phường Định Công cho biết phường đang khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng có thẩm quyền kiên quyết xử lý vi phạm và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho học sinh.

Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long thuộc Hệ thống Giáo dục Bill Gates Schools, nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai cũ. Trường đã hoạt động từ năm 2010. Việc tuyển sinh của các trường tiểu học trên địa bàn năm học 2024-2025 do quận Hoàng Mai cũ phụ trách.

Từ 1/7 năm nay, trường thuộc phạm vi quản lý của UBND phường Định Công.