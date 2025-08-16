Thí sinh “chưa trúng tuyển đã nhận học bổng”, trường cảnh báo gấp

Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa phát đi cảnh báo về việc thông báo trúng tuyển giả mạo nhắm vào các thí sinh đang chờ kết quả xét tuyển đại học.

Trường này ghi nhận một số thí sinh đang chờ kết quả xét tuyển đại học nhận được các cuộc gọi từ nhóm đối tượng lừa đảo uy hiếp tinh thần, vu khống học sinh liên quan đến các vụ án rửa tiền hay buôn chất cấm nhằm uy hiếp tinh thần.

Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) cảnh báo tình trạng thí sinh nhận được thông báo trúng tuyển, trúng học bổng giả (Ảnh: N.N).

Sau đó, các đối tượng cung cấp văn bản giả mạo thông báo trúng tuyển và nhận học bổng rồi hướng dẫn học sinh lừa tiền của phụ huynh sau đó chuyển tiền.

Nhà trường khẳng định, hiện nay theo lịch xét tuyển của Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Quốc tế cũng như các trường đại học khác vẫn đang trong quy trình xử lý dữ liệu xét tuyển và chưa công bố kết quả trúng tuyển cũng như phát hành giấy báo trúng tuyển.

Tất cả các thông báo liên quan đều được đăng tải trên trang chính thức của trường. Do đó, phụ huynh và học sinh cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không nghe theo, làm theo các yêu cầu từ cuộc gọi lạ; không kết bạn Zalo, gọi video với người lạ hoặc những người tự xưng là cơ quan chức năng hay thông báo người thân đang gặp nạn mà không có sự kiểm chứng rõ ràng.

Bất cứ khi nào có yêu cầu chuyển tiền, cần xác minh thông tin kỹ lưỡng và liên hệ trực tiếp với nhà trường để kiểm tra, xác minh lại thông tin.

Trước đó, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) cũng phát đi cảnh báo về việc những kẻ lừa đảo mạo danh trường thông báo trúng tuyển học bổng gửi đến các thí sinh.

Nhà trường thông tin các đối tượng mạo danh phát tán thông báo giả với tiêu đề “Học bổng thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology Sydney”, nhắm đến các thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và đang đợi kết quả xét tuyển đại học năm 2025.

Thông báo được chỉnh sửa chuyên nghiệp hơn, bổ sung nhiều chi tiết quyền lợi và yêu cầu, có thông tin cá nhân của thí sinh (họ tên, ngày sinh, CCCD), sử dụng cả email tên miền như của trường để tạo sự tin cậy.

Đại diện Trường Đại học Bách khoa TPHCM khẳng định đây là thông báo mạo danh trường nhắm vào thí sinh trong thời gian chuẩn bị công bố kết quả xét tuyển và triển khai công tác nhập học cho tân sinh viên. Chúng phát tán các thông báo mạo danh bằng nhiều hình thức như gọi điện, nhắn tin, gửi email xác nhận trúng tuyển.

Nhà trường lưu ý, sinh viên và phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác và kiểm tra kỹ các thông tin trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân hay thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.

Thông báo trúng tuyển học bổng mạo danh Trường Đại học Bách khoa TPHCM (Ảnh: N.T).

Mọi quy trình đăng ký và xét duyệt học bổng dành cho sinh viên của Trường Đại học Bách khoa TPHCM đều được thực hiện trên hệ thống, thông qua email và các kênh thông tin chính thống của trường.

Các khoa, văn phòng, phòng chuyên trách sẽ thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin đến sinh viên thông qua các kênh chung, không triển khai hoặc thông báo riêng lẻ đến từng cá nhân.

Theo kế hoạch, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các trường sẽ tải dữ liệu, thông tin xét tuyển của thí sinh gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng, kết quả học tập cấp THPT.... trên hệ thống và tổ chức xét tuyển.

Song song, Bộ GD&ĐT cũng xử lý trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Đến 17h ngày 20/8, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống chung. Sau rà soát, điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 sẽ phải công bố trước 17h ngày 22/8.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học mới bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.