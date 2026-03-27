Ông Nguyễn Văn Phúc thôi làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tại tỉnh Long An.

Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường đại học Ngoại thương năm 1995; thạc sĩ về kinh tế phát triển, chương trình liên kết giữa Trường đại học Kinh tế TPHCM và Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Năm 2006, ông Phúc nhận học vị tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành kinh tế của Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Ông từng trải qua nhiều cương vị: Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế TPHCM; phó trưởng phòng nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế TP.HCM; phó trưởng khoa kinh tế, trưởng khoa kinh tế, phó hiệu trưởng, rồi làm bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng Trường đại học Mở TPHCM.

Ngày 22/9/2017, ông Phúc được Thủ tướng bổ nhiệm thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Tại Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Văn Phúc phụ trách các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật; giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Ông cũng được giao phụ trách các đơn vị: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Cục Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm Khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam; Viện Nghiên cứu Cao cấp về toán; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Ngoài ra, theo phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ông được giao phụ trách một số đề án, chương trình: Đề án nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt - Lào; Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030.

Ông tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng quốc gia, hiệp hội: Trưởng Ban Chỉ đạo chống khủng bố của Bộ GD&ĐT; Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ; Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Ban Chỉ đạo đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (đề án 165)…

Như vậy, ngoài quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, hiện Bộ GD&ĐT có các Thứ trưởng: Phạm Ngọc Thưởng, Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh.