Hàng loạt ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị loại khỏi danh sách năm 2025

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Danh sách này không bao gồm ứng viên của hai ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh.

Xem danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư TẠI ĐÂY.

Theo đó, danh sách này còn lại 836 ứng viên được các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành thông qua năm 2025. So với danh sách ban đầu với 933 ứng viên, có 97 người bị loại khỏi danh sách xét giáo sư, phó giáo sư năm nay.

Các ngành có ứng viên không đạt nhiều nhất gồm ngành Kinh tế 17 ứng viên; các ngành Công nghệ thông tin, liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa, liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ, mỗi hội đồng có 10 ứng viên; ngành Toán học 9 ứng viên; ngành Y học 7 ứng viên…

Theo kế hoạch, Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 trong khoảng thời gian từ 20/10 đến 31/10.

Một số tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025:

- Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc thi hành án hình sự; trung thực, khách quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác.

- Đáp ứng được về mặt thời gian làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên như giảng viên đã có trên 10 năm liên tục làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên; hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện đủ số giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của Bộ GD&ĐT…

- Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

- Có đủ số điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu theo quy định.