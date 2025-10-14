Nữ giáo sư toán học “sốc” khi nhận giải 800.000 USD

Giáo sư Lauren K. Williams (Ảnh: Jason J. Cheng).

Giáo sư toán học Lauren K. Williams, cựu sinh viên Harvard khóa 2000, đã được công bố là một trong số 22 người nhận Giải thưởng MacArthur năm 2025.

Giải thưởng MacArthur là một danh hiệu học thuật uy tín bậc nhất nước Mỹ với khoản tài trợ 800.000 USD (21 tỷ đồng) không bị giới hạn mục đích sử dụng trong 5 năm. Các tiêu chí để ứng viên đạt giải này là khả năng sáng tạo, khả năng ứng dụng của các công trình nghiên cứu và tiềm năng sử dụng giải thưởng.

Ở tuổi 47, Giáo sư Williams nhận được vinh dự này nhờ những công trình nghiên cứu kết hợp giữa toán học lý thuyết và vật lý.

Giáo sư Williams cho biết bà đã vô cùng "sốc" và tự vấn liệu mình có đang thực sự tỉnh táo hay không khi nhận được cuộc gọi từ Quỹ MacArthur thông báo mình đoạt giải.

Đang gặp khó vì bị đóng băng tài trợ nghiên cứu ở Đại học Harvard, Giáo sư Williams cho biết, học bổng này thực sự là một chiếc phao cứu sinh, giúp bà tiếp tục yên tâm nghiên cứu.

Bà Williams kể lại rằng bà được các giáo viên khuyến khích tìm hiểu toán học ngay từ tiểu học, sau khi giành chiến thắng ở một cuộc thi toán tại địa phương. Bà theo học chuyên ngành Toán học tại Harvard và sau đó nhận bằng tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Sau thời gian giảng dạy tại Đại học California, Berkeley, bà quay lại Harvard vào năm 2018 rồi trở thành người phụ nữ thứ 2 trong lịch sử khoa Toán được trao danh hiệu giáo sư vĩnh viễn.

Trịnh Hằng