Nữ tiến sĩ 8X là Phó Giám đốc Sở được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM

TS Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM được 100% cử tri nơi làm việc tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng sinh năm 1981, quê ở phường Tân Khánh, TPHCM (trước là phường Tân Vĩnh Hiệp, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý năm 2019 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM).

TS Nguyễn Thị Nhật Hằng (Ảnh: TDMU).

Trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM bà Nguyễn Thị Nhật Hằng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương khi chỉ mới 40 tuổi - được xem là một trong những Giám đốc Sở GD&ĐT trẻ nhất từ trước đến nay.

Trước đó, bà từng trải qua các chức vụ như Phó Trưởng phòng Thanh tra, Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương; Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Thủ Dầu Một; Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng, Trường ĐH Thủ Dầu Một.

TS Nguyễn Thị Nhật Hằng cũng từng là đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 đến tháng 6/2025.

Hiện nay, trong vai trò Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở GD&ĐT phụ trách triển khai 3 đề án trọng điểm của ngành giáo dục thành phố, gồm tự chủ tài chính, xã hội hóa giáo dục và đề án xây dựng 4.500 phòng học.

Bên cạnh đó, bà tham gia chỉ đạo công tác xây dựng và cân đối ngân sách giáo dục hằng năm; phối hợp các sở, ngành huy động nguồn lực cho phát triển giáo dục; quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất; quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư xây dựng cơ bản, trang thiết bị dạy học; đồng thời thúc đẩy xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học thông minh và bảo đảm điều kiện triển khai các chương trình giáo dục.