Giới thiệu Thống đốc Nguyễn Thị Hồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 18/1, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác với bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe trình bày tóm tắt tiểu sử của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, đồng thời được phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, có uy tín cao trong Đảng, trong hệ thống chính trị.

Bà Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại hội nghị ngày 18/1 (Ảnh: SBV).

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê tại TP Hà Nội. Bà được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ quản lý ngoại hối (Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng, nay là Học viện Ngân hàng); trình độ thạc sĩ chuyên ngành kinh tế phát triển (Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Khoa học xã hội Hà Lan). Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Từ tháng 1/1991 đến nay, bà Nguyễn Thị Hồng tham gia công tác và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý tại Ngân hàng Nhà nước. Bà Nguyễn Thị Hồng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ tháng 11/2020.

Tại Hội nghị, các cử tri đánh giá bà Nguyễn Thị Hồng có đầy đủ phẩm chất, năng lực và tiêu chuẩn để đại diện cho tiếng nói của ngành tham gia ứng cử vào cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước.

Cử tri đánh giá bà Nguyễn Thị Hồng có năng lực lãnh đạo, quản lý kinh tế vĩ mô, tầm nhìn chiến lược, khả năng dự báo và xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, cấp bách; đồng thời thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến trong việc hoạch định đường lối, chính sách và phát hiện, đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra để các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sau khi thảo luận dân chủ, 100% cử tri Ngân hàng Nhà nước nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.