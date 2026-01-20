Giáo sư Trần Diệp Tuấn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Đại học Y Dược TPHCM đã tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Tại hội nghị, các cử tri nơi công tác đã thống nhất cao giới thiệu GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn tham gia ứng cử. Ông hiện là Bí thư Đảng ủy Đại học Y Dược TPHCM, Bí thư Đảng bộ bộ phận Trường Y và nguyên là Chủ tịch Hội đồng trường.

Kết quả biểu quyết cho thấy tỷ lệ tín nhiệm đạt mức tuyệt đối 100%.

Quy trình giới thiệu được thực hiện qua các bước: Họp ban lãnh đạo, hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng.

GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn (Ảnh: Nhà trường).

Theo ý kiến, nhận xét của các cử tri, GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn đáp ứng tiêu chuẩn của ĐBQH và không thuộc những trường hợp không được ứng cử.

Ông Tuấn là cán bộ lãnh đạo có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý giáo dục đại học và lĩnh vực y tế.

GS Tuấn đã và đang tham gia nhiều tổ chức quan trọng ở tầm quốc gia, quốc tế như Hội đồng Y khoa quốc gia, Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Thành viên Ban vận động và Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Y học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học y dược Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhi Khoa Việt Nam, Hội đồng Tư vấn Khoa học Công nghệ -Bộ Y tế, Hội đồng Giáo sư ngành Y học,...

Đặc biệt, GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn là thành viên sáng lập Liên minh Giáo dục y khoa ASEAN (ASEAN Medical Education Alliance) vào năm 2017 và tham gia hoạt động đến nay, thành viên đại diện cho Việt Nam tại Hiệp hội Giáo dục y khoa Tây Thái Bình Dương (West Pacific Association for Medical Education - WPAME) từ năm 2018 đến nay.

GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn bày tỏ sự trân trọng: “Tôi đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều khi được giới thiệu tham gia ứng cử. Đây là một hành trình dài và nghiêm túc để cử tri xem xét, lựa chọn".

Ông nhấn mạnh, nếu vinh dự nhận được sự tín nhiệm sẽ nguyện đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình, mang những tâm tư, nguyện vọng và tiếng nói thực tiễn từ môi trường giáo dục, y tế đến với Quốc hội, nhằm xây dựng những chính sách sát thực và hiệu quả cho đất nước.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định với bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược và kinh nghiệm quản trị sâu rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

“GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn của ĐBQH và được kỳ vọng sẽ là đại diện xứng đáng cho lĩnh vực y tế, giáo dục tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất”, đại diện nhà trường cho hay.