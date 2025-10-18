Nữ thủ khoa người Dao mong sau này kiếm thật nhiều tiền

Triệu Thị Mai Trăng, người dân tộc Dao, quê ở Cao Bằng, là thủ khoa đầu vào Trường Đại học Công thương TPHCM năm nay. Cô theo học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Mai Trăng nhớ lại, khi đại diện nhà trường gọi điện báo tin em là thủ khoa đầu vào, được mời tuyên dương trong lễ đón sinh viên đầu năm, em vẫn không tin đó là sự thật. Lúc đó, Mai Trăng thầm nghĩ “chắc có sự nhầm lẫn”.

Triệu Thị Mai Trăng thủ khoa năm 2025 Trường Đại học Công thương TPHCM (Ảnh: M.T).

Mai Trăng tự thấy bản thân không có gì quá nổi trội. Em chỉ có cái tên nghe khá “trái tai”, hơi khó đọc và thường gây tò mò cho người đối diện.

Thật ra, Trăng cho biết cái tên này xuất phát từ sự cố của một “nét bút lạc”. Tên ban đầu bố mẹ đặt cho em là Triệu Thị Mai Trang. Tuy nhiên, khi bố đi làm giấy khai sinh cho em thì có thể người ghi hồ sơ nghe nhầm hoặc viết nhầm nên đã “tặng” em thêm một nét bút, từ Trang hoá thành Trăng.

"Em kể mãi về sự cố cái tên đến thuộc lòng luôn. Tuy nhiên, em không thấy bất tiện mà chỉ thấy vui khi cái tên của mình thường thu hút sự chú ý của nhiều người. Em xem việc “cái tên ghi nhầm” như là một cái duyên gắn với cuộc đời”, cô thủ khoa cười, nói.

Suốt 12 năm liền, Mai Trăng là học sinh giỏi và đảm nhận vị trí lớp trưởng. Cô từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2024, đồng thời đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn lịch sử năm 2025.

Về bí quyết học tập, cô gái vùng cao khiêm tốn: “Cách học của em không có gì đặc biệt. Trên lớp em tập trung nghe thầy cô giảng bài, về nhà làm bài tập và luyện đề mỗi ngày. Việc rất đơn giản nhưng mình duy trì và kỷ luật lặp lại hàng ngày sẽ thành thói quen và giúp mình tiến bộ, cải thiện điểm số”.

Giai đoạn ôn thi tốt nghiệp THPT, Mai Trăng từng học đến 18 tiếng mỗi ngày (Ảnh: M.T).

Với Mai Trăng, điều quan trọng nhất để học tốt không phải là thông minh mà ở sự cần cù và bền bỉ. Em quan điểm, có thể mình không giỏi, không thông minh nhưng tuyệt đối không được lười biếng.

Giai đoạn gây căng thẳng nhất của Trăng là những ngày ôn thi học sinh giỏi quốc gia. Kỳ thi này là một "ván đánh cược" của Trăng để nhìn rõ hơn năng lực bản thân.

Thời điểm đó, có những lúc Trăng học đến 18 tiếng mỗi ngày để thực hiện mục tiêu vào đại học.

Khi được hỏi về ước mơ, Mai Trăng không ngần ngại chia sẻ: “Ước mơ lớn nhất của em là sau này em sẽ kiếm được thật nhiều tiền để lo cho bản thân và "bao nuôi" bố mẹ”.

Tuy nhiên, Trăng cũng hiểu ước mơ đó nằm ở thì tương lai. Còn trước mắt, cô mong mình thể hiện được hết năng lực của bản thân cũng như có những niềm vui, trải nghiệm trọn vẹn ở giảng đường đại học.

Năm thứ nhất, Mai Trăng muốn tập trung làm quen với cuộc sống ở thành phố và môi trường đại học. Cô gái dự tính, sang năm thứ hai sẽ đi làm thêm, có thể làm gia sư hoặc phục vụ ở quán cà phê để vừa học hỏi kỹ năng, trải nghiệm nghề nghiệp vừa có thêm chi phí trang trải học tập.