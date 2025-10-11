Từ vụ nam sinh 24 tuổi học tiến sĩ, “soi” bất thường sinh viên giỏi ngành y

Những ngày qua, sự việc nam sinh 24 tuổi Âu Nhật Huy trúng tuyển tiến sĩ ngành y tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gây xôn xao dư luận.

Sở hữu tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành y là điều kiện cần thiết để thí sinh Âu Nhật Huy theo học tiến sĩ ở tuổi 24 (Ảnh: TTU).

Theo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thí sinh Âu Nhật Huy đủ điều kiện để trúng tuyển đào tạo tiến sĩ tại trường theo quy định. Ngoài điều kiện về kinh nghiệm nghiên cứu, ngoại ngữ, thí sinh này đảm bảo yêu cầu về văn bằng để theo học tiến sĩ ngành y là tốt nghiệp đại học ngành y từ hạng giỏi trở lên.

Theo hồ sơ, thí sinh Âu Nhật Huy tốt nghiệp xuất sắc ngành Y tại Trường Đại học Tân Tạo với điểm GPA 3.8/4.0; chứng chỉ TOEIC 940/990.

Như vậy, chính tấm bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc là điều kiện quan trọng để thí sinh Âu Nhật Huy có thể học lên tiến sĩ ở tuổi 24, ngay sau khi vừa tốt nghiệp đại học chỉ hơn một tháng.

Nhìn vào số liệu những năm gần đây có thể thấy việc sở hữu tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ngành y, điều vốn rất khó lâu nay giờ lại rất phổ biến tại không ít trường đại học tư thục.

Sinh viên đạt bằng tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở ngành y chiếm tỷ lệ rất cao tại các trường tư thục tham gia đào tạo khối sức khoẻ, dù điểm chuẩn đầu vào còn khiêm tốn.

Như tại Trường Đại học Tân Tạo, trong đợt tốt nghiệp tháng 8 vừa qua (đợt thí sinh Âu Nhật Huy nhận bằng), trường trao bằng cho các tân cử nhân và tân bác sĩ thuộc 5 khoa gồm Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thông tin, Ngôn ngữ, và Y.

Trong đợt này, có 27% sinh viên đạt loại xuất sắc, 35% sinh viên đạt loại giỏi và 38% sinh viên đạt loại khá. Không có một sinh viên nào tốt nghiệp loại dưới khá.

Có đến 62% sinh viên xếp loại xuất sắc và giỏi trong đợt trao bằng tốt nghiệp tháng 8 vừa qua của Trường Đại học Tân Tạo (Ảnh: TTU).

Trước đó, trong đợt trao bằng cho 62 sinh viên tốt nghiệp vào tháng 9/2024 của Trường Đại học Tân Tạo ở 5 ngành trên cũng có đến 14 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc (chiếm 22,6%), 24 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi (chiếm 38,7%), 24 sinh viên tốt nghiệp loại khá (chiếm 38,7%).

Không riêng gì tại Trường Đại học Tân Tạo, sinh viên tốt nghiệp khối đào tạo sức khoẻ xếp loại xuất sắc, giỏi cũng chiếm tỷ lệ cao tại một số trường tư thục khác.

Tại lễ tốt nghiệp gần nhất của Trường Đại học Phan Châu Trinh vào tháng 7 vừa qua cho 60 tân bác sĩ và cử nhân ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm, có khoảng 7% sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 30% giỏi, 60% khá và khoảng hơn 2% sinh viên tốt nghiệp loại trung bình.

Tại Đại học Duy Tân, năm học 2023-2024, số sinh viên khối ngành VI (gồm Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Răng hàm mặt) tốt nghiệp loại xuất sắc chiếm 5,08%, loại giỏi chiếm 21,95%, loại khá chiếm 62,69%.

Trong đợt trao bằng tốt nghiệp ngành Răng hàm mặt tại Trường Y dược, Đại học Duy Tân cuối năm 2024, có đến 14 sinh viên đạt loại xuất sắc (23%) và 37 sinh viên đạt loại giỏi (62%) trong tổng số 60 sinh viên tốt nghiệp. Chỉ có 9 sinh viên tốt nghiệp ngành Răng hàm mặt của đại học này xếp dưới loại giỏi.

Ngược lại, tại nhiều trường đạo tạo ngành y truyền thống lâu năm có điểm chuẩn đầu vào cao như Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Khoa học Sức khoẻ (Đại học Quốc gia TPHCM)… hàng năm gần như không có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, sinh viên giỏi chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn, từ 5 đến dưới 20%.

Điều này không chỉ gây nên một nghịch lý trong đào tạo y khoa là nơi có điểm chuẩn đầu vào càng cao thì đầu ra càng thấp và nơi có đầu vào thấp thì đầu ra lại càng cao.

Tấm bằng có thể không quyết định năng lực nhưng trong một số trường hợp, như để học lên tiến sĩ, chính tấm bằng xếp loại giỏi, xuất sắc là ưu thế.