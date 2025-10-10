Rà soát các bài báo khoa học của nam sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ

Liên quan đến sự việc nam sinh 24 tuổi Âu Nhật Huy trúng tuyển đào tạo tiến sĩ gây xôn xao, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có báo cáo lên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và UBND TPHCM về việc rà soát theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với các thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025.

Trường cho biết, sau khi trường công bố kết quả chấm điểm của kỳ thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng “có vấn đề trong quá trình tuyển sinh”.

Thí sinh Âu Nhật Huy (bên phải) nhận bằng tốt nghiệp ngành y xuất sắc (Ảnh: TTU).

Ngay sau đó, trường đã tiến hành thành lập tổ công tác để rà soát quá trình tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025. Ngày 9/10, nhà trường đã họp để xem xét trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông tin, có 31 thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ. Tổ công tác đã kiểm tra các hồ sơ, cho thấy việc xác định điều kiện dự tuyển (bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ, công trình khoa học) được thực hiện theo đúng quy định.

Quá trình xét tuyển qua buổi trình bảo vệ đề cương và chấm điểm, quá trình phê duyệt kết quả trúng tuyển được tiến hành theo kế hoạch, có biên bản họp hội đồng tuyển sinh và danh sách chấm điểm minh bạch.

Về trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy, qua kiểm tra, trường xác nhận thí sinh được xét tuyển đúng quy trình, có hồ sơ hợp lệ tại thời điểm xét tuyển và điểm xét tuyển đạt theo quy chế.

Về vấn đề liên quan đến bài báo khoa học mà thí sinh Âu Nhật Huy nộp để dự thi, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, tất cả các bài báo khoa học mà thí sinh nộp hồ sơ được công bố trên các tạp chí trong Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025 theo Quyết định 26/QĐ-HĐGSNN ban hành ngày 11/7.

Các bài báo đáp ứng tiêu chí tuyển sinh trong quy chế của Bộ GD&ĐT: “Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ, hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố” và quy chế của trường: “Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ, hoặc bài báo/báo cáo khoa học đã công bố trên tạp chí có phản biện”.

Cụ thể, tại thời điểm nộp hồ sơ, thí sinh nộp 8 bài báo, bao gồm 5 bài đăng trên tạp chí trong nước là các tạp chí 0-1 điểm theo xếp loại Hội đồng Giáo sư Nhà nước 2025 và 3 bài đăng trên tạp chí quốc tế, có tên trong danh mục Scopus trong thời gian đăng bài.

Điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu là 11 điểm căn cứ vào 8 bài báo thí sinh đã nộp. Tuy nhiên, điểm tối đa cho hạng mục này chỉ 10 điểm và điểm 10 này được tính vào tổng điểm, tổng điểm trung bình của thí sinh là 88,8 điểm.

Ngày 8/10, trường nhận được thông báo từ tác giả chính của một bài báo quốc tế (một trong các bài báo thí sinh Âu Nhật Huy nộp để tính điểm dự thi) rút bài đã công bố.

Điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh với 7 bài báo còn lại là 9,5 điểm. Hội đồng tuyển sinh thống nhất giảm tổng điểm trung bình từ 88,8 điểm xuống còn 88,3 điểm. Điểm số này không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ.

Báo cáo của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch một lần nữa cũng khẳng định, PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa Y, Trưởng bộ môn nội - mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy - không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong quá trình tuyển sinh sau đại học năm nay, phù hợp với nguyên tắc loại trừ xung đột lợi ích và đảm bảo theo quy định.