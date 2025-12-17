Nữ sinh xinh đẹp góp sức lập kỳ tích môn Liên Quân Mobile ở SEA Games 33

Trên trang thông tin chính, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM chúc mừng sinh viên Nguyễn Thanh Duyên cùng đồng đội đã xuất sắc giành HCV đầu tiên tại SEA Games 33 ở nội dung đồng đội nữ môn AoV (Liên Quân Mobile).

Sinh viên Nguyễn Thanh Duyên thi đấu ở vị trí ADL trong đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam (Ảnh: BTC).

Thanh Duyên thi đấu ở vị trí ADL (xạ thủ - đường Rồng) - một trong những vị trí quan trọng bậc nhất của đội hình, giữ vai trò sát thương chủ lực, có ảnh hưởng lớn đến cục diện và kết quả trận đấu - trong đội tuyển nữ Liên Quân Mobile của Việt Nam.

Trước đó, vào chiều 16/12, tại trận chung kết bộ môn Liên Quân Mobile đồng đội nữ SEA Games 33, đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam không cho đối thủ là đội tuyển Lào bất kỳ cơ hội ghi điểm nào và giành chiến thắng hủy diệt với kết quả 4-0.

Đây là tấm HCV đầu tiên của bộ môn Liên Quân Mobile tại SEA Games 33 và cũng đánh dấu lịch sử lần đầu tiên Việt Nam đứng trên đỉnh vinh quang ở bộ môn Liên Quân Mobile tại SEA Games.

Lúc đầu, đối thủ của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam trong trận chung kết là Thái Lan - ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Tuy nhiên, trong trận tranh vé vào chung kết nhánh thua giữa Thái Lan và Lào, đội tuyển Thái Lan đã buộc phải xin rút lui khỏi giải đấu do một VĐV có hành vi gian lận.

Đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam lập kỳ tích lịch sử (Ảnh: BCT).

Liên Quân Mobile là một môn thể thao điện tử (eSports) thi đấu đối kháng được đưa vào chương trình thi đấu tranh huy chương của SEA Games từ năm 2019.

Người chơi sẽ điều khiển các nhân vật (tướng), phối hợp cùng đồng đội với mục tiêu phá hủy nhà chính của đối phương. Môn thể thao này đòi hỏi kỹ năng cá nhân, tư duy chiến thuật và tinh thần đồng đội cao.