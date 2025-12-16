Sinh viên sập bẫy trung tâm gia sư, cay đắng mất cả tháng tiền trọ

Tin vào quảng cáo tìm gia sư lương cao, sinh viên mất tiền oan

Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, Hạnh An (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Hà Nội) cho biết sự việc bắt đầu khi cô tìm việc gia sư trong các hội nhóm Facebook. Tại đây, An thấy một bài đăng tuyển gia sư với mức lương và địa điểm phù hợp, kèm số điện thoại liên hệ của một trung tâm tại Hà Nội.

“Em nhắn tin qua Zalo thì thấy tài khoản để tên trung tâm, có ảnh đại diện là một người phụ nữ trông khá thân thiện. Chị này nói rõ trước khi nhận lớp thì phải đóng phí”, An kể.

Theo An, hình thức thu phí kết nối khá phổ biến nên cô không nghi ngờ. Để tìm hiểu thêm, An xin tham gia nhóm chung của trung tâm này trên Zalo, nơi có gần 1.000 thành viên và liên tục đăng bài tuyển gia sư. Những yếu tố này khiến An tin đây là một trung tâm uy tín.

Ngày 8/12, An đến trực tiếp văn phòng của trung tâm để ký hợp đồng nhận lớp. Tại đây, nhân viên yêu cầu An cung cấp hàng loạt thông tin cá nhân như trường học, mã sinh viên, kinh nghiệm dạy, thời gian rảnh và địa chỉ nơi ở.

Nhân viên giải thích rằng những thông tin này sẽ được gửi cho phụ huynh để sắp xếp lịch học, khi phụ huynh đồng ý thì trung tâm sẽ thông báo lại để An đi dạy.

“Tuy nhiên, sau khi em đóng tiền xong thì gần như không còn nhận được phản hồi nào nữa, trong khi đó, tài khoản tư vấn vẫn tiếp tục đăng bài tuyển gia sư trong nhóm chung”, An cho hay.

Thông tin cảnh báo trung tâm gia sư lừa đảo được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Đến ngày 11/12, An phát hiện lớp học mà mình đã đóng phí nhận vẫn tiếp tục được đăng tuyển công khai. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, cô liên tục nhắn tin, gọi điện nhưng người tư vấn ban đầu giới thiệu cho An một số điện thoại liên hệ khác, sau đó chặn tài khoản của An.

Bức xúc trước thái độ của trung tâm gia sư, An bài viết tố cáo lên mạng xã hội. 3 tiếng sau, một tài khoản Zalo xưng là người bên trung tâm liên hệ và đề nghị giao lớp ngay trong tối cùng ngày cho An. Tuy nhiên, mức lương của lớp học này lại thấp hơn so với thông tin ban đầu mà An đã đăng ký.

Mất niềm tin, An quyết định từ chối nhận lớp. Cô đăng bài chia sẻ sự việc, nhiều sinh viên khác cũng phản hồi từng gặp tình trạng tương tự. Từ những phản ánh này, An cho rằng trung tâm gia sư thường sử dụng các lớp học có mức phí cao để “mồi” sinh viên đến và thu tiền cọc của họ.

Nhiều chiêu bài “thao túng” sinh viên của trung tâm gia sư

Thái Long, 23 tuổi, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, cho biết bản thân từng là nạn nhân của một trung tâm gia sư khi tìm việc làm thêm cho em gái. Thấy trung tâm có hợp đồng, có địa chỉ rõ ràng nên Long đã chủ quan, vội vàng đặt niềm tin. Kết quả là nam sinh mất tiền cọc mà em gái vẫn không có việc làm.

Theo nam sinh, các trung tâm thường thuê nhiều cộng tác viên đăng bài, tạo cảm giác có nhiều lớp, tạo niềm tin cho các nạn nhân và sau đó thực hiện hành vi bất chính.

Cùng phản ánh từng bị trung tâm gia sư “thao túng”, Như Quỳnh, 19 tuổi, cho biết bản thân bị trung tâm hướng dẫn phải nói dối, giả danh sinh viên các trường sư phạm khi làm việc với phụ huynh. Đồng thời, khi tới nơi trao đổi trực tiếp với phụ huynh, nữ sinh mới phát hiện mức thù lao thực tế thấp hơn so với thông tin ban đầu mà trung tâm đưa ra.

Cũng theo các sinh viên, để chiếm đoạt tiền cọc, một số trung tâm gia sư sử dụng chiêu bài liên tục trì hoãn, né tránh khi được hỏi về lớp học, hoặc giới thiệu những lớp học có mức lương thấp, không giống cam kết ban đầu.

Đã xảy ra trường hợp sinh viên phản ứng quyết liệt hoặc yêu cầu hoàn tiền, người tự nhận là quản lý của trung tâm dùng chính các thông tin cá nhân như trường học, nơi ở, mã sinh viên để gây sức ép, thậm chí đe dọa sinh viên.

Quay lại câu chuyện của Hạnh An, nữ sinh cho biết 800.000 đồng là số tiền không nhỏ đối với mình, tương đương với 1 tháng thuê trọ. “Nếu không mất số tiền đó, gia đình em có thể ăn thêm được vài bữa đầy đủ hơn, hoặc mua thêm áo ấm cho mẹ”, An tâm sự.

Dù nhiều lần nhắn tin, gọi điện để xin hoàn tiền, cô vẫn không nhận được phản hồi rõ ràng. Không muốn thêm sinh viên nào rơi vào hoàn cảnh tương tự, An quyết định đăng bài cảnh báo trong nhiều hội nhóm gia sư và phụ huynh trên Facebook, đồng thời chia sẻ câu chuyện trên nền tảng Threads.

Theo An, việc lên tiếng không chỉ để đòi lại quyền lợi cá nhân mà còn nhằm cảnh báo những sinh viên khác đang có nhu cầu làm thêm, tránh rơi vào “bẫy” của các trung tâm trung gian thiếu minh bạch.

*Tên nhân vật đã được thay đổi