Nam sinh lớp 11 gây chấn động trong lịch sử Bowling Việt Nam là ai?

Thông tin từ Liên đoàn Bowling Việt Nam, vận động viên (VĐV) Trần Hoàng Khôi, 16 tuổi, đánh bại VĐV chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết bowling nội dung đơn nam tại SEA Games lần thứ 33.

Vận động viên Trần Hoàng Khôi (giữa) giành HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử Bowling Việt Nam (Ảnh: BTC).

Trần Hoàng Khôi giành huy chương vàng với thế trận áp đảo, đạt 235 điểm so với 210 điểm của đối phương.

Đây là huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử Bowling Việt Nam và được xem là "cơn địa chấn" trong giới.

Trước khi giành chiến thắng ở chung kết, Khôi chiến thắng tài năng trẻ Mike Ong của Singapore ở vòng tứ kết và vượt qua VĐV Philippines ở bán kết.

Hôm nay, 16/12, Trần Hoàng Khôi tiếp tục bước vào thi đấu nội dung đôi nam.

Trước SEA Games, Trần Hoàng Khôi đạt được nhiều thành tích với môn bowling như vô địch U13 Thái Lan mở rộng 2022 và HCV đơn nam giải vô địch bowling các đội mạnh quốc gia 2024.

Được biết, Trần Hoàng Khôi đang là học sinh lớp 11 tại một trường THPT ở TPHCM. Trước đó, từ lớp 6 đến lớp 10, Khôi theo học tại Royal School.

Em Trần Hoàng Khôi đang là học sinh lớp 11 tại TPHCM (Ảnh: BCT).

Bà Nguyễn Ngọc Diệp, đại diện Royal School cho biết, em Trần Hoàng Khôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống với môn bowling. Trong quá trình học tại trường, em thường xuyên tham gia thi đấu các giải bowling.

Bà Diệp cho hay, Khôi có vẻ ngoài rất năng động, hiện đại và đặc biệt là sống rất tình cảm với gia đình và bạn bè, thầy cô.