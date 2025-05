Nữ sinh câm điếc gây chú ý vì vẻ đẹp tựa như... AI tạo nên

Chenyue đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô đang theo học tại khoa Giáo dục Nghệ thuật Đặc biệt thuộc Học viện Mỹ thuật Tây An, ngôi trường nằm ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đây là trường mỹ thuật duy nhất tại Trung Quốc nhận những sinh viên là người khuyết tật.

Gần đây, Chenyue thu hút sự chú ý trên mạng xã hội vì vẻ ngoài nổi bật, đến mức một số người nghi ngờ rằng nhan sắc của cô là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).

Dù vậy, vẻ đẹp khác lạ của Chenyue trong các bức ảnh lan truyền trên mạng hóa ra là thật. Chenyue khẳng định các bức ảnh không qua chỉnh sửa, mà bản thân cô thích phong cách trang điểm độc đáo kiểu này. Bên cạnh vẻ đẹp khác lạ, Chenyue còn có một câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực phi thường.

Chenyue bị mất thính lực từ năm 2 tuổi do tác dụng phụ của thuốc, dù vậy, cô có cảm quan màu sắc nhạy bén và sớm nuôi dưỡng niềm đam mê mỹ thuật. Cô đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh của Học viện Mỹ thuật Tây An nhờ năng lực nổi bật ở các môn thi như hình họa, phối màu, ngữ văn. Ngoài ra, Chenyue còn tạo ấn tượng mạnh với hội đồng tuyển sinh ở vòng phỏng vấn.

Hiện Chenyue thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc bởi diện mạo đẹp ấn tượng và những chia sẻ thú vị của cô về thời trang, nghệ thuật.

Chenyue ngay lập tức thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện thể thao của trường đại học (Ảnh: SCMP).

Những hình ảnh về Chenyue bắt đầu gây sốt mạng xã hội khi cô xuất hiện tại một sự kiện thể thao của trường đại học. Ở vị trí người cầm biển dẫn đầu đoàn sinh viên của khoa, Chenyue nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi diện mạo đẹp khó tin, hình ảnh của cô ngay lập tức lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ, một số cư dân mạng lại chỉ trích vẻ ngoài của Chenyue, cho rằng cô "đẹp một cách không tự nhiên", "khuôn mặt như được tạo ra bởi AI", hay "vẻ đẹp như búp bê sứ thiếu sức sống". Chenyue cũng nhiều lần bị chế giễu rằng cô chỉnh sửa ảnh quá đà, đây không thể là gương mặt của người thật.

Trước những sự quan tâm và tranh cãi bất ngờ hướng vào mình, Chenyue thẳng thắn chia sẻ rằng cách trang điểm của cô có thể khiến mọi người hiểu nhầm về ngoại hình của cô. Dù vậy, hình ảnh lan truyền không phải là kết quả do AI tạo ra, hay do sử dụng ứng dụng chỉnh sửa quá đà, mà hoàn toàn do cách cô trang điểm.

Chenyue cũng tiết lộ rằng cô từng can thiệp thẩm mỹ ở một số điểm nhỏ như cắt mí, nâng mũi. Tuy nhiên, cô khẳng định những thay đổi này là rất nhỏ, không tạo nên thay đổi lớn đối với tổng thể diện mạo của cô.

Chenyue cũng không ngần ngại đăng lại những bức ảnh từ thời trung học. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng Chenyue quả thực "đã xinh đẹp từ tấm bé".

Chenyue yêu thích trang điểm và thường thử nghiệm với các phong cách khác nhau (Ảnh: SCMP).

Câu chuyện của Chenyue nhanh chóng trở thành chủ đề gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người nhận xét cô không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, mà nội lực bên trong cũng rất đáng ngưỡng mộ. Là một người bị câm và điếc, Chenyue đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể theo đuổi nghệ thuật và con đường học tập.

Trong đăng tải mới nhất trên mạng xã hội, Chenyue chia sẻ: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi. Chính sự ủng hộ và động viên từ gia đình, bạn bè đã tiếp thêm cho tôi dũng khí để tiến bước trong học tập và cuộc sống. Tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc học và hoàn thiện bản thân trong thời gian tới".

Theo SCMP