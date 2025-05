Sự thật nữ sinh bị ép cưới vì điểm kém đang "gây bão" mạng xã hội

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bất ngờ phát hiện nhà mình dựng rạp cưới sau khi đi thi về, kèm theo thông tin lan truyền rằng cô bị cha mẹ ép gả chồng vì kết quả thi không như ý.

Đoạn clip ngắn nhanh chóng "gây bão" trên khắp các nền tảng mạng xã hội, từ Tiktok đến Facebook, thu hút hàng ngàn bình luận trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước thông tin cho rằng cha mẹ cô gái đã quyết định "gả vội" con chỉ vì điểm thi thấp.

Phạm Trà My, nhân vật trong clip đang gây bão mạng xã hội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những bình luận như: "Hạnh phúc cả đời của con, sao áp đặt tàn tệ vậy?", "Gia đình này bị điên rồi". Có người còn chia sẻ trải nghiệm tương tự trong quá khứ: “Giống cảnh mình 17 năm về trước”…

Bên cạnh đó, không ít người tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện, cho rằng trong bối cảnh xã hội hiện đại, việc ép duyên con cái vì điểm số là điều khó có thể xảy ra.

Để làm rõ thực hư câu chuyện, phóng viên Dân trí đã liên hệ với Phạm Trà My (Nam Định), người xuất hiện trong đoạn clip đang gây xôn xao. Trái với những đồn đoán trên mạng, Trà My đã lên tiếng đính chính, khẳng định nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội không phải clip do cô sản xuất.

Clip được Trà My dựng theo xu hướng (trend) "Bất ngờ đi thi về" nhận được nhiều lượt tương tác (Ảnh chụp màn hình).

Trà My cho biết, với mong muốn tạo niềm vui nhỏ, cô đã "bắt trend" (theo xu hướng) và thực hiện một clip vui dài 8 giây trên Tiktok với nội dung: "Bố mẹ biết em không làm được bài".

Trong clip, Trà My hóa thân thành một nữ sinh mặc đồng phục, đeo ba lô, đạp xe về nhà và bất ngờ khi thấy nhà được trang hoàng như đám cưới, kèm dòng chữ: "Bất ngờ bố mẹ dành cho sau khi thi cuối năm".

Được biết, ý tưởng của Trà My xuất phát từ một trào lưu clip vui "Bất ngờ đi thi về" đang được giới trẻ yêu thích.

"Đây chỉ là một đoạn video ngắn được em quay với mục đích hài hước. Em quay nội dung giải trí trên Tiktok nên mọi người đều hiểu chỉ là đùa vui. Sau đó, một số kênh thông tin đã lấy và biên tập lại nội dung sai lệch, đăng trên Facebook khiến nhiều người lớn tuổi hiểu lầm," Trà My giải thích.

Sự thật đằng sau đoạn clip "gây bão" chỉ là lễ dạm ngõ của chị gái Trà My, hoàn toàn không có chuyện ép cưới vì điểm kém hay ngăn cấm việc học hành.

Trà My yêu thích làm các clip vui vẻ sau những giờ học bận rộn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trà My cũng cho biết, sau khi nhận thấy thông tin bị lan truyền sai lệch, cô đã lên tiếng đính chính. Tuy nhiên, tốc độ lan tỏa của mạng xã hội khiến nhiều người vẫn chưa tiếp cận được sự thật.