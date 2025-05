Clip hiệu phó hoảng loạn, la hét sau khi bị giáo viên đánh ở Phú Quốc

Ngày 27/5, Công an phường Dương Đông (TP Phú Quốc, Kiên Giang) đã vào cuộc xem xét vụ hiệu phó tố bị giáo viên tác động vật lý tại cuộc họp đánh giá, xếp loại viên chức của Trường mầm non Dương Đông.

Hiệu phó trong vụ việc này là cô N.T.B.T., người bị tố là cô L.T.K.D. - giáo viên lớp lá 5.

Liên quan tới vụ việc, phóng viên cũng tiếp nhận đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả trong cuộc họp nói trên.

Trong clip, một giáo viên được cho là cô D. đã tiến đến đạp nhiều cái liên tiếp vào bụng cô T. khiến cô T. hoảng loạn cầu cứu, la hét trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên và hiệu trưởng.

Hiệu phó (áo xanh cốm) la hét hoảng loạn khi bị giáo viên tác động vật lý (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, Dân trí đưa tin, ngày 24/5, Trường mầm non Dương Đông tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp loại viên chức với sự có mặt của 26 giáo viên và ban giám hiệu. Cuộc họp do cô H. hiệu trưởng nhà trường chủ trì.

Sự việc xuất phát từ vụ giáo viên Trường mầm non Dương Đông đánh trẻ gây bức xúc dư luận hồi tháng 3/2025. Tại cuộc họp cô D. cho rằng cô T. - Hiệu phó nhà trường - là người đã phát tán các đoạn clip này.

Sau khi tranh luận, cô D. rời khỏi chỗ ngồi tiến đến gần chỗ ngồi và hăm dọa cô T.. Cô T. cho biết, do hoảng sợ nên vào giờ giải lao cô cầu cứu hiệu trưởng. Tuy nhiên, thay vì ngăn cản hiềm khích nội bộ, hiệu trưởng nhà trường không phản hồi lời cầu cứu từ hiệu phó.

Không dừng lại ở việc hăm dọa, cô D. lao ra tác động vào bụng khiến cô T. ngã rồi bỏ về. Cô T. được gia đình đưa vào trung tâm y tế cấp cứu.

Người nhà cô T. cho biết, sau khi xuất viện về nhà tinh thần cô T. rất mệt mỏi và từ chối tiếp xúc người ngoài.

Vết bầm của cô T. (Ảnh: H.T.).

Trao đổi với phóng viên, cô H. - Hiệu trưởng Trường mầm non Dương Đông - phủ nhận sự việc hiệu phó bị giáo viên tác động vật lý tại cuộc họp do mình chủ trì. Cô này cho biết công an đang điều tra vụ việc và từ chối cung cấp thêm thông tin liên quan.