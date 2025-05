Sở GD&ĐT "trình làng menu" hấp dẫn: Học sinh TPHCM sẽ chơi gì dịp hè?

Học sinh TPHCM chính thức bước vào kỳ nghỉ hè (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Với chủ đề “Tự hào thiếu nhi Thành phố Bác Hồ”, kế hoạch hoạt động hè năm 2025 được thiết kế dành cho học sinh, học viên các bậc học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM.

Mục tiêu chính là không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm công dân, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, góp phần hình thành những phẩm chất đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT nhấn mạnh "nói không" với dạy thêm kiến thức văn hóa tràn lan trong hè. Các hoạt động hè sẽ tập trung vào rèn luyện kỹ năng, phát triển câu lạc bộ đa dạng hình thức, thu hút học sinh tham gia. Việc ôn tập văn hóa trong hè chỉ dành cho học sinh có học lực yếu, kém.

Các hoạt động truyền thống, lịch sử, giáo dục lý tưởng

Sở yêu cầu công tác triển khai và tổ chức hoạt động phải đảm bảo tính linh hoạt, sáng tạo; nội dung tổ chức sinh động, hấp dẫn, thu hút đông đảo học sinh và phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và TPHCM.

Kế hoạch hoạt động hè năm 2025 sẽ gắn liền với Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, tổ chức cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần 1.

Học sinh mầm non tại TPHCM trong một hoạt động tại trường (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Nhiều hoạt động giáo dục, tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống dân tộc và địa phương sẽ được triển khai. Cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một quyển sách hay, một tấm gương sáng” cũng được đẩy mạnh thông qua việc rà soát, bổ sung sách, xây dựng các điểm đọc sách, tổ chức tham quan đường sách, Thư viện Tổng hợp TPHCM và Ngày hội đọc sách định kỳ.

Bên cạnh đó, các em học sinh còn được tham gia các hoạt động tuyên truyền về quyền trẻ em theo Công ước Liên hiệp quốc và Luật Trẻ em 2016, cũng như các vấn đề liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng ngừa lao động trẻ em, bạo lực gia đình và bạo lực học đường...

Sở GD&ĐT cũng sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm quan trọng như Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7), Ngày Dân số thế giới (11/7) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

Các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện

Mùa hè 2025, học sinh TPHCM sẽ có một kỳ nghỉ đầy ắp những hoạt động vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe thể chất, tinh thần.

Các em có thể tham gia vào chuỗi các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần như: Festival bơi lội học sinh Thành phố năm 2025, Trại hè Thanh Đa lần thứ 46 năm 2025, giải chạy bộ trực tuyến ngành GD&ĐT “Edu Run-HCM” lần 2 năm 2025, Hội thi tiếng hát Chú ve con học sinh - học viên thành phố năm 2025, Giải thể dục Aerobic - Aerobic Dance - Cheerdance năm 2025, Giải Bóng rổ, Bi sắt, Bóng chuyền học sinh phổ thông TPHCM…

Hoạt động giáo dục thể chất, thể thao cần được chú trọng rèn luyện cho học sinh trong dịp hè (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Cùng với đó, Sở GD&ĐT cũng xây dựng kế hoạch cho các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hướng nghiệp, rèn luyện năng khiếu và kỹ năng thực hành xã hội, phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt chú trọng phổ cập bơi và phòng chống đuối nước.

Các em cũng được khuyến khích rèn luyện sức khỏe tại nhà, tìm hiểu về sức khỏe thể chất, tinh thần và xây dựng thói quen sinh hoạt an toàn, phòng chống dịch bệnh.

Hơn nữa, Ngày hội gia đình năm 2025 sẽ được tổ chức, tôn vinh các gia đình văn hóa, hạnh phúc, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên, giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử, tình yêu thương và các giá trị văn hóa tốt đẹp, đồng thời phòng ngừa các tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình.

Các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường

Hàng loạt hoạt động sẽ được tổ chức, lồng ghép triển khai Tháng hành động vì môi trường, bao gồm Ngày hội "Sống xanh", các hoạt động trồng cây, tạo mảng xanh "Chung tay vì màu xanh Thành phố", cùng với việc cung cấp tài liệu tuyên truyền và tích hợp nội dung bảo vệ môi trường vào các hoạt động hè.

Học sinh và gia đình sẽ được tuyên truyền, hướng dẫn giữ vệ sinh môi trường, tham gia ngày Chủ nhật xanh, giáo dục ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, thực hiện "ăn chín, uống sôi", lựa chọn thực phẩm an toàn, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước…

Học sinh TPHCM được khuyến khích tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Về an toàn giao thông, các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm an toàn, các sân chơi về an toàn giao thông sẽ được tổ chức với sự phối hợp của Ban an toàn giao thông Thành phố. Các sản phẩm tuyên truyền trực quan về bảo vệ môi trường và an toàn giao thông sẽ được khuyến khích đầu tư, phát huy vai trò "Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên".

Cuối cùng, các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết cũng sẽ được phối hợp thực hiện, khuyến khích tổng vệ sinh trường học, loại bỏ ổ chứa lăng quăng và thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả.

Các hoạt động phòng chống đuối nước và dạy bơi an toàn

Đặc biệt, công tác phòng chống đuối nước và dạy bơi an toàn được Sở GD&ĐT TPHCM đặc biệt chú trọng trong hè 2025.

Các hoạt động tập huấn chuyên môn về phổ cập bơi và phòng chống đuối nước sẽ được tổ chức cho giáo viên giáo dục thể chất. Các phòng GD&ĐT cùng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm triển khai các lớp dạy bơi an toàn, ưu tiên học sinh tiểu học và THCS chưa biết bơi, nhất là ở các khu vực có nguy cơ đuối nước cao.

Công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước sẽ được thực hiện đa dạng qua sinh hoạt chuyên đề, sân chơi kỹ năng, phát thanh học đường và các hình thức trực quan.

Các câu lạc bộ bơi lội học sinh được khuyến khích thành lập và duy trì, cùng với việc tổ chức các giải bơi lội các cấp và tham gia Festival bơi lội học sinh Thành phố.

Lớp học bơi tại Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, quận Tân Bình (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Các hoạt động chăm lo, bảo vệ trẻ em

Song song đó, các hoạt động chăm lo, bảo vệ trẻ em cũng được chú trọng với việc phối hợp tổ chức Chương trình Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói thiếu nhi, các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em.

Chương trình “Sách trao tay - Cầu nối yêu thương” tiếp tục được triển khai, cùng với việc chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do Covid-19.

Sở cũng sẽ phối hợp tổ chức các buổi gặp gỡ giữa đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố với học sinh, các diễn đàn "Lắng nghe tiếng nói trẻ em", đồng thời vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và phối hợp giám sát việc thực hiện các chính sách dành cho trẻ em, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến xâm hại, bạo hành trẻ em, lạm dụng sức lao động trẻ em, kịp thời bảo vệ trẻ em yếu thế.

Các hoạt động tình nguyện

Không thể thiếu trong mùa hè ý nghĩa là các hoạt động tình nguyện, được Sở GD&ĐT TPHCM đặc biệt khuyến khích.

Sở đề xuất vận động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và tổ chức các sân chơi cho thanh thiếu nhi. Đồng thời, tăng cường vận động giáo viên trẻ, học sinh, học viên tham gia Chiến dịch tình nguyện Hè 2025, phát huy vai trò của các câu lạc bộ, đội nhóm kỹ năng, câu lạc bộ cán bộ Đoàn, lực lượng chiến sĩ tình nguyện và đội ngũ Tổng phụ trách Đội.

Các hoạt động tình nguyện, Đoàn, Hội, Đội được chú trọng (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Điểm nhấn là việc tổ chức Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 20, cùng với việc tham gia các chiến dịch tình nguyện hè khác. Công tác phối hợp xây dựng nội dung, chuẩn bị lực lượng và các nguồn lực cho các hoạt động cao điểm cũng được chú trọng, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho học sinh, học viên khi tham gia, đặc biệt là trong chiến dịch Hoa phượng đỏ và các hoạt động tình nguyện tại các huyện ngoại thành.

Sở GD&ĐT cũng khuyến khích các đơn vị có hình thức động viên và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác tổ chức hoạt động hè năm 2025.

Tất cả những hoạt động này hứa hẹn mang đến một mùa hè vừa vui tươi, vừa bổ ích, góp phần phát triển toàn diện cho học sinh thành phố.