Vụ 40 học sinh nhập viện: Thông tin bất ngờ gây bức xúc cho phụ huynh

Sáng 23/10, một số phụ huynh và giáo viên Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị bất ngờ phát hiện bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng đang bị tạm đình chỉ công tác vẫn xuất hiện tại phòng làm việc.

Khi thấy bà H. tại trường, rất đông phụ huynh đã tập trung trước phòng làm việc của bà này để bày tỏ ý kiến phản đối, sau đó họ quyết định đưa con về nhà.

Hình ảnh được cho là bà Đ.T.H.H. xuất hiện tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy ngày 23/10 (Ảnh: Cắt từ clip phụ huynh cung cấp).

"Dù bất cứ lý do gì thì việc bà H. đến trường, tự mở phòng rồi vào ngồi trong đó là không thể chấp nhận, bởi bà H. đang bị tạm đình chỉ. Nếu bà H. vẫn đến trường, chúng tôi nhất quyết không đưa con đến lớp", anh Hồ Song, phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, nói.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo xã Kim Ngân cho biết đã nắm bắt, yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý. Theo thông tin chính quyền xã Kim Ngân nắm được, bà H. nêu lý do về trường để nộp hồ sơ bệnh án, tuy nhiên người này lại mở phòng làm việc và vào ngồi bên trong.

"Cán bộ trong thời gian tạm đình chỉ sẽ không được tham gia bất cứ công việc gì ở đơn vị công tác. Với bà H., nếu đến trường nộp giấy tờ, hồ sơ thì được nhưng mở phòng vào làm việc thì không", vị lãnh đạo xã Kim Ngân cho hay.

Chính quyền xã Kim Ngân đã phối hợp với lực lượng chức năng lập biên bản liên quan đến sự việc nêu trên. Đầu giờ chiều 23/10, bà H. rời khỏi trường.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy bắt đầu xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng.

Chính quyền xã Kim Ngân phối hợp với giáo viên và phụ huynh nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện. Trong số 75 học sinh có triệu chứng ngộ độc, 40 em phải nhập viện điều trị, 35 trường hợp còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là phó hiệu trưởng phụ trách bán trú nên cho con nghỉ ở nhà.

Trước những bức xúc trong dư luận, đặc biệt là từ phía phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Đ.T.H.H.. Phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp.

UBND xã Kim Ngân cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm với Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, chuyển hồ sơ liên quan đến UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đã đổi mật khẩu hệ thống camera giám sát bếp ăn. Việc này nhằm đảm bảo bà H. không còn quyền truy cập trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác cũng như chờ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Nêu ý kiến tại các cuộc họp với nhà trường và chính quyền địa phương sau vụ 40 học sinh nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc, nhiều phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy nhất quyết đề nghị điều chuyển bà H. đi nơi khác.