Lý do một bài báo của nam sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ bị gỡ bỏ

Tạp chí Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation (JCOPDF) vừa gỡ bỏ bài báo của nhóm tác giả Việt Nam.

Nhóm tác giả bài báo này gồm 10 người, trong đó có thí sinh Âu Nhật Huy, 24 tuổi, người vừa trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Bài báo có tên "Metabolic Dysfunction - Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam", đã được xuất bản trực tuyến vào giữa tháng 7 vừa qua.

Một bài báo quốc tế mà thí sinh Âu Nhật Huy (bên phải) là đồng tác giả chính thức bị gỡ bỏ (Ảnh: TTU).

Việc tạp chí JCOPDF gỡ bài báo xuất phát từ việc tác giả chính của bài báo đã thông báo về việc công bố trùng lặp.

Được biết, đây là một trong 8 bài báo thí sinh Âu Nhật Huy nộp để tính điểm dự thi nghiên cứu sinh vào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về sự việc, lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, trước đó, trường đã nhận được thông báo từ tác giả chính của bài báo quốc tế “Metabolic Dysfunction - Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam" về việc rút bài công bố.

Ngay sau khi nhận được thông báo, ngày 9/10 vừa qua, hội đồng tuyển sinh sau đại học của trường đã họp xem xét trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy.

Do tác giả chính thông báo rút bài báo, trường đã trừ điểm quy đổi bài báo này trong kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh Âu Nhật Huy.

Điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh này từ 8 bài báo, đạt điểm tối đa 10, xuống còn 9,5 điểm với 7 bài báo. Tổng điểm trúng tuyển tiến sĩ của thí sinh Âu Nhật Huy từ 88,8 điểm giảm còn 88,3 điểm.

Đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho hay, tất cả các bài báo khoa học mà tại thời điểm thí sinh Âu Nhật Huy nộp hồ sơ được công bố trên các tạp chí trong Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025 theo Quyết định 26/QĐ-HĐGSNN ban hành ngày 11/7/2025.

Hồ sơ thí sinh đáp ứng tiêu chí tuyển sinh trong Quy chế của Bộ GD&ĐT: “Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ, hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố” và Quy chế của trường: “Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ, hoặc bài báo/báo cáo khoa học đã công bố trên tạp chí có phản biện”.

Tại thời điểm thí sinh nộp hồ sơ, thí sinh có nộp 8 bài báo, bao gồm 5 bài đăng trên tạp chí trong nước là các tạp chí 0-1 điểm theo xếp loại Hội đồng Giáo sư Nhà nước 2025 và 3 bài đăng trên tạp chí quốc tế, có tên trong Danh mục Scopus (một cơ sở dữ liệu trích dẫn và tóm tắt các ấn phẩm khoa học lớn) trong thời gian đăng bài.

Với việc một bài báo bị rút, tổng điểm bị hạ 0,5 điểm không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển đào tạo tiến sĩ vào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch của thí sinh Âu Nhật Huy.

Âu Nhật Huy là thí sinh trẻ tuổi nhất trong 25 thí sinh trúng tuyển đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm nay.

Âu Nhật Huy vừa tốt nghiệp ngành Y loại xuất sắc sau 6 năm theo học tại Trường Đại học Tân Tạo với điểm GPA 3.8/4.0; chứng chỉ TOEIC 940/990.