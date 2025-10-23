Chung kết Olympia 2025 hội tụ đại diện 4 vùng kinh tế sau sáp nhập

Chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ diễn ra sáng 26/10.

4 thí sinh tranh tài với nhau là: Lê Quang Duy Khoa - Trường THPT chuyên Quốc học (Huế), Nguyễn Nhựt Lam - Trường THPT Cái Bè (Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).

Vô tình, 4 thí sinh đại diện cho 4 vùng kinh tế: Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Thông tin thành tích của 4 thí sinh chung kết năm Olympia 2025 (Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia).

Lê Quang Duy Khoa là học sinh chuyên Anh, sở hữu kiến thức toàn diện cả hai lĩnh vực tự nhiên và xã hội. Em là thí sinh Quốc học Huế thứ ba liên tiếp có mặt trong trận chung kết năm của cuộc thi.

Đoàn Thanh Tùng là học sinh chuyên Sinh, có thế mạnh kiến thức xã hội, lịch sử và tiếng Anh. Ngôi trường Lê Quý Đôn mà Tùng theo học từng có Á quân Olympia Nguyễn Hải Đăng.

Trần Bùi Bảo Khánh cũng là học sinh chuyên Sinh và là thí sinh thứ 6 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lọt vào chung kết năm. Khánh được kỳ vọng sẽ mang vòng nguyệt quế về cho ngôi trường chuyên hàng đầu Việt Nam sau chiến thắng của Phan Minh Đức năm 2010.

Nguyễn Nhựt Lam là thí sinh duy nhất không học trường chuyên. Nam sinh cũng là người đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về cho tỉnh Đồng Tháp.

Tính theo thành tích tại chung kết quý của 4 thí sinh, Bảo Khánh dẫn đầu với 295 điểm, tiếp đó là Nhựt Lam với 290 điểm, Thanh Tùng 255 điểm và Duy Khoa 160 điểm.

Theo thông lệ, thí sinh giành chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia được thưởng 50.000 USD. Ngoài ra một số trường đại học tuyển thẳng hoặc cộng điểm với các thí sinh vào chung kết năm.