Siêu hiếm: Nữ sinh 25 tuổi lấy bằng tiến sỹ sau 3,5 năm học

Trước đó, Thùy Linh từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia, được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế Quốc dân.

Linh cũng từng là thủ khoa xuất sắc của Hà Nội. Năm 2021, nhờ thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu, em được đặc cách học thẳng lên tiến sỹ ngành Kinh tế quốc tế mà không cần qua bậc thạc sỹ.

Linh cũng là nhà nghiên cứu trẻ được nhận học bổng VinIF năm 2024 dành cho nghiên cứu sinh xuất sắc và sở hữu danh mục thành tích ấn tượng: Giải ba sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt Thủ đô”, tác giả chính của 2 bài báo khoa học thuộc khung điểm tối đa của Hội đồng giáo sư nhà nước, cùng nhiều công trình nghiên cứu, đề tài cấp bộ, cấp trường và báo cáo tại hội thảo quốc tế.

Trần Thùy Linh được đặc cách học tiến sỹ không cần qua bậc thạc sỹ (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Theo Thùy Linh, việc bảo vệ thành công luận án và được nhận tấm bằng tiến sỹ là dấu ấn nhiều cảm xúc nhất trong hành trình nghiên cứu của mình.

“Cũng như các nghiên cứu sinh khác, em cảm thấy rất hạnh phúc khi “đứa con tinh thần” - luận án sau khi trải qua cả một quá trình dài đầy khó khăn - đã hoàn thiện và được hội đồng công nhận”, Linh cho hay.

Mặc dù vậy, em cho rằng hơn tất cả, đó là sự rất biết ơn. “Xuất phát điểm của em chậm hơn các anh chị nghiên cứu sinh cùng khóa bởi từ bậc cử nhân lên nghiên cứu sinh. Do đó, cả kiến thức lẫn kinh nghiệm đều non trẻ.

Em đã “về đích”, tất cả là nhờ thầy cô tận tình hướng dẫn, động viên và chỉ dạy. Sự kính trọng và biết ơn đối với công lao của các thầy cô rất khó để diễn tả hết bằng lời”, Linh nói.

Chia sẻ về yếu tố quan trọng giúp bản thân hoàn thành chương trình mà vẫn đảm bảo chất lượng và chiều sâu nghiên cứu, Thùy Linh cho hay, cô nhớ trong buổi học đầu tiên của lớp học tiến sỹ, thầy giáo đã nói rằng, luận án tốt nhất là luận án được hoàn thành đúng thời hạn.

Cô quan niệm, bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sỹ không phải là điểm đến cuối cùng mà mới là điểm khởi đầu của con đường nghiên cứu độc lập.

Một luận án vẫn sẽ tồn tại hạn chế và được đánh giá “đạt” khi đáp ứng được các yêu cầu cơ bản theo quy định đề ra, thực hiện đúng quy trình và đúng thời hạn.

Linh quan niệm, nhận bằng tiến sỹ không phải là điểm đến cuối cùng mà là khởi đầu của con đường nghiên cứu (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Đây là nền tảng để phát triển những nghiên cứu chuyên sâu, giá trị hơn nữa sau này. Cho nên với bản thân, điều quan trọng nhất với Linh là kiên định đến cùng với mục tiêu đã đề ra, cố gắng hoàn thiện từng mục trong luận án theo đúng tiến độ với tinh thần cầu thị và kỷ luật.

Chia sẻ về hành trình học thuật đầy thử thách này, Linh cho biết: “Đây thực sự là một hành trình học thuật đầy thử thách, thậm chí có những lúc bối rối, bế tắc vô cùng. Nhưng thầy hướng dẫn em luôn nói rằng: “Không sao cả, cứ đi rồi sẽ đến”. Em tin rằng, chỉ cần không bỏ cuộc, không ngừng tìm tòi thì nghiên cứu sinh rồi cũng sẽ về đích thành công”.

Được biết Linh đang công tác tại một viện nghiên cứu. Cô hy vọng vừa làm, vừa nghiên cứu sẽ giúp bản thân có cơ hội kết nối giữa lý luận và thực tiễn, nhìn rõ hơn vai trò của nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách.

Thời gian đầu Linh khá vất vả bởi vừa lo tốt nghiệp, đi làm vừa đi học để hoàn thành nghiên cứu sinh.

Do đó, Linh phải dành toàn bộ quỹ thời gian trong tuần để tập trung cao độ cho làm việc - đi học - nghiên cứu và phải đặt ra thời hạn cụ thể cho từng mục tiêu, kỷ luật với bản thân để thực hiện được thời hạn quy định.

Về sau, khi đã hoàn thành toàn bộ các học phần, Linh có nhiều thời gian hơn nên tập trung vào đọc, suy ngẫm và bắt tay vào viết luận án.

“Tất nhiên, em vẫn dành những khoảng thời gian riêng cho bản thân và gia đình, song có lúc chạnh lòng vì nhìn các bạn cùng trang lứa có cơ hội đi khám phá đó đây.

Em hiểu rằng, mình cần cố gắng hơn vì bản thân còn nhiều thiếu sót. Em tin, mỗi trải nghiệm đều đáng quý với những dấu ấn riêng”, Linh chia sẻ.