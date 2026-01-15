Nhiều trường top vẫn quy đổi IELTS, 6.5 được đổi sang điểm 10 tiếng Anh

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân duy trì ba phương thức tuyển sinh, trong đó xét tuyển kết hợp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Với phương thức này, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, bao gồm IELTS từ 5.5 trở lên kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực (HSA, APT, TSA).

Ngoài ra, thí sinh có IELTS cũng có thể xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT môn toán và một môn khác theo quy định của trường.

Nhà trường cũng công bố bảng quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế, trong đó IELTS 5.5 tương đương 8 điểm; 6.0 tương đương 8,5 điểm; 6.5 tương đương 9 điểm; 7.0 tương đương 9,5 điểm và từ 7.5 đến 9.0 tương đương 10 điểm.

Điểm xét tuyển được tính trên thang 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Bảng quy đổi IELTS và các chứng chỉ quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 (Ảnh chụp màn hình).

Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến bỏ xét học bạ đơn thuần từ năm 2026, thay vào đó mở rộng xét tuyển kết hợp với chứng chỉ quốc tế. Trường này vừa quy đổi vừa cộng điểm thưởng cho thí sinh có IELTS.

Cụ thể, ở phương thức xét tuyển kết hợp, thí sinh sử dụng điểm học bạ trung bình 6 kỳ của hai môn trong tổ hợp kết hợp với chứng chỉ IELTS hoặc SAT. Điều kiện là IELTS tối thiểu 6.5 hoặc SAT từ 1.200/1.600. Điểm chứng chỉ được quy đổi sang thang 10, nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển tính theo thang 40.

Bên cạnh đó, trong phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho phép quy đổi điểm IELTS để thay thế môn tiếng Anh. Thí sinh được tính điểm 7 khi có IELTS 5.0, điểm 9 với IELTS 6.0 và điểm 10 với IELTS từ 7.0 trở lên.

Bảng quy đổi IELTS và các chứng chỉ quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2026 (Ảnh chụp màn hình).

Đại học Bách khoa Hà Nội là trường top đầu có cách quy đổi điểm IELTS “hào phóng” nhất. Thí sinh có IELTS 5.0 tương đương 8,5 điểm; 5.5 tương đương 9,0 điểm; 6.0 tương đương 9,5 điểm và từ IELTS 6.5 trở lên được quy đổi thành 10 điểm.

Bảng quy đổi này được đặt tương quan với nhiều chứng chỉ ngoại ngữ và học thuật quốc tế khác như TOEFL iBT, TOEIC (nghe, nói, đọc, viết), Cambridge English, VSTEP, Aptis... nhằm bảo đảm sự tương đương về năng lực ngoại ngữ giữa các nhóm thí sinh.

Tại Học viện Ngân hàng, IELTS không được quy đổi trực tiếp thành điểm môn thi tiếng Anh mà được tính là một trong các tiêu chí cộng điểm khuyến khích, với mức cộng tối đa trong nhóm ưu tiên là 3 điểm. Điểm xét tuyển cuối cùng (sau cộng khuyến khích và ưu tiên) không vượt quá 30 điểm.

Trường Đại học Giao thông vận tải thuộc nhóm bỏ quy đổi IELTS sang thang điểm 10. Thay vào đó, trường chỉ cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có từ IELTS 5.0 trở lên. Mức điểm cộng cụ thể chưa được công bố.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội xét IELTS như một điều kiện đầu vào bắt buộc với nhiều ngành.

Thí sinh đăng ký các chương trình song bằng bắt buộc phải có IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 trở lên, chỉ xét tuyển theo phương thức thi đánh giá năng lực do trường tổ chức. Với ngành Dược học, tất cả phương thức xét tuyển đều yêu cầu thí sinh có IELTS tối thiểu 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 35 điểm.

Đối với chương trình đào tạo một bằng, thí sinh có IELTS từ 5.0 trở lên được miễn kiểm tra phân loại tiếng Anh sau khi trúng tuyển và đủ điều kiện theo học chương trình chuẩn 3 năm.

Đối với chính sách quy đổi, trường chỉ tính điểm 10 cho thí sinh có IELTS từ 8.0 trở lên. Mức 6.5 IELTS tương đương 8,5 điểm. Tuy nhiên, với thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để miễn thi trong bài thi kiến thức tổng hợp, IELTS 6.5 được tính tối đa 30 điểm.

Bảng quy đổi IELTS và các chứng chỉ quốc tế của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ năm 2026 (Ảnh chụp màn hình).

Năm nay, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ điều chỉnh quy chế tuyển sinh đại học theo hướng giảm xét học bạ và siết điểm cộng, điểm thưởng bằng các chứng chỉ quốc tế. Đây là một phần lý do khiến nhiều trường chưa công bố chính sách quy đổi điểm, cộng điểm cho IELTS dù đã có thông tin tuyển sinh.