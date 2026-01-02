Loạt hoa hậu, người đẹp sở hữu trình độ tiếng Anh “đỉnh cao”, IELTS 8.0

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc vừa được vinh danh là “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" 2025 nhờ những đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội, đặc biệt là các dự án nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống tích cực trong giới trẻ.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Ảnh: FBNV).

Là đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026, Bảo Ngọc gây ấn tượng với chiều cao nổi bật 1,86m cùng hình ảnh một “hoa hậu tri thức”.

Cô vừa tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh loại giỏi và thường xuyên “gây sốt” mạng xã hội qua các video thuyết trình, diễn đạt bằng tiếng Anh trôi chảy, tự tin.

Được biết, Bảo Ngọc sở hữu IELTS 8.0, từng đạt IELTS 7.0 ngay từ bậc THPT.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh

Không chỉ sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh còn có bằng DALF C1 tiếng Pháp (tương đương IELTS 8.0).

Cô từng đoạt giải ba trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016, được tuyển thẳng vào hai trường đại học lớn là Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM).

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh (Ảnh: NVCC).

Sau khi đăng quang, cô tiếp tục con đường học vấn và tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống quản lý thông tin tại Đại học RMIT vào năm 2021. Đến tháng 4/2024, cô hoàn thành chương trình Thạc sĩ Thương mại Toàn cầu (Master of Global Trade) với thành tích loại giỏi.

Hiện cô đang giảng dạy tại RMIT, đồng thời theo học chương trình tiến sĩ tại đây.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Phương Mai

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Phương Mai là cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Bên cạnh ngoại hình thanh lịch, cô còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể cùng khả năng ngoại ngữ nổi bật.

Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Phương Mai trên sân khấu âm nhạc (Ảnh: NVCC).

Phương Mai từng giành giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh. Đáng chú ý, khi mới học lớp 11, cô đã đạt IELTS 6.5 và không ngừng nỗ lực để chinh phục mốc IELTS 8.0 sau đó.

Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Trương Quí Minh Nhàn

Là cựu học sinh Trường Quốc học Huế, Trương Quí Minh Nhàn đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 và lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025.

Người đẹp, giáo viên tiếng Anh Trương Quí Minh Nhàn (Ảnh: FBNV).

Tại các cuộc thi, Minh Nhàn gây ấn tượng mạnh với khả năng tranh biện, trả lời ứng xử bằng tiếng Anh lưu loát.

Điều này không quá bất ngờ khi cô là giáo viên tiếng Anh, cũng là MC song ngữ với IELTS 8.0.

Thanh Thanh Huyền, top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Người đẹp Thanh Thanh Huyền (tên thật Đặng Dương Thanh Thanh Huyền) từng lọt top 15 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015. Sau đó, cô được chọn đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023 và dừng chân ở top 20.

MC Thanh Thanh Huyền (Ảnh: BTC).

Thanh Thanh Huyền là một MC song ngữ nổi tiếng sở hữu chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0, cùng với khả năng nói tiếng Pháp. Lợi thế về ngoại ngữ giúp cô có lợi thế lớn khi dẫn các chương trình quốc tế.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 Nguyễn Ngọc Mai

Nguyễn Ngọc Mai, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022, sớm bộc lộ niềm đam mê với ngoại ngữ từ năm lớp 6. Cô từng tham gia đội tuyển tiếng Anh, giành nhiều giải thưởng cấp quận và thành phố.

Theo học lớp chuyên Anh từ bậc THPT, Ngọc Mai đạt IELTS 7.5 khi còn học cấp 3. Trong thời gian du học, cô tiếp tục nâng điểm lên IELTS 8.0, đồng thời giao tiếp thành thạo tiếng Tây Ban Nha. Ngọc Mai tốt nghiệp ngành Quản lý Giải trí và Tổ chức Sự kiện tại Đại học Stenden (Hà Lan).

Người đẹp Nguyễn Ngọc Mai thành thạo 2 ngoại ngữ tiếng Anh và Tây Ban Nha (Ảnh: NVCC).

Nói về bí quyết học ngoại ngữ, Ngọc Mai chia sẻ một số hành động nhỏ như đổi ngôn ngữ điện thoại, nghe video, đọc báo bằng tiếng nước ngoài mỗi ngày sẽ giúp cải thiện trình độ ngoại ngữ hơn rất nhiều.

Đặc biệt, theo cô gái, muốn giỏi đừng giấu dốt, sợ sai khi giao tiếp hay viết bằng ngôn ngữ khác. Khi xem sai sót là điều bình thường và chú tâm vào việc khắc phục điểm yếu sẽ giúp mình tiến bộ.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 Hoàng An

Hoàng An, quê Tiền Giang, từng là thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô theo học lớp chuyên Anh, giành giải ba học sinh giỏi cấp thành phố, sau đó theo học ngành Quan hệ Quốc tế tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM).

Hoàng An sở hữu vẻ đẹp "tây" và khả năng ngoại ngữ tốt (Ảnh: BTC).

Sở hữu IELTS 8.0, Hoàng An sử dụng tiếng Anh thành thạo và còn chủ động tự học thêm tiếng Tây Ban Nha. Cô cho biết, việc xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu và xây dựng lộ trình học tập phù hợp là chìa khóa giúp việc chinh phục ngoại ngữ trở nên hiệu quả hơn.

Á hậu 1 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Đinh Ngân Hà

Đinh Ngân Hà, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, gây chú ý khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 cùng chứng chỉ IELTS 8.0.

Nữ sinh Trường Đại học Ngoại thương Đinh Ngân Hà sở hữu IELTS 8.0 (Ảnh: BTC).

Ngân Hà còn tham gia giảng dạy tại một trung tâm Anh ngữ, đồng thời sở hữu nhiều thành tích nổi bật như giải nhất về nghiên cứu khoa học cấp trường và giải khuyến khích tại một cuộc thi biểu diễn piano.