Nhiều trường công Hà Nội học online ngày thứ 3 liên tiếp

Tối muộn ngày 7/10, nhiều trường công lập thông báo cho học sinh học online. Đây là ngày thứ ba liên tiếp học sinh không đến trường. Các trường này có THPT chuyên Ngoại ngữ (Cầu Giấy), THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Bắc Từ Liêm), THCS Lê Quý Đôn (Cầu Giấy)...

Trong thông báo của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, nhà trường cho biết, dù Hà Nội đã giảm mưa nhưng thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, nhiều khu vực vẫn ngập nước, trường lo ngại sẽ ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Do đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh, trường duy trì hình thức học trực tuyến.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu do mưa lớn ngày 7/10 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Nhiều trường tư cũng quyết định cho học sinh nghỉ học với cấp tiểu học và học trực tuyến với cấp THCS - THPT như trường Lương Thế Vinh, FPT, Marie Curie, Lê Quý Đôn.

Ngược lại, một số trường đã cho học sinh đi học trở lại. Cùng nằm trên trục đường Lưu Hữu Phước, học sinh trường Lê Quý Đôn học online, học sinh trường Lô-mô-nô-xốp đi học trực tiếp. Các tuyến đường, phố đi vào hai trường này nước đã rút đi đáng kể.

Theo lịch năm học, nhiều trường tư đã bắt đầu vào giai đoạn thi giữa kỳ.

Trước đó, ngày 6/10, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép hiệu trưởng các nhà trường được chủ động tự quyết định hình thức học tập tuỳ vào điều kiện thời tiết thực tế. Điều này giúp các nhà trường có các quyết định chính xác hơn dựa trên tình trạng giao thông và thời tiết ở địa bàn của mình.