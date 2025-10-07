Gần 900 giáo viên hợp đồng được chi trả lương, phụ cấp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đã ký quyết định phê duyệt tổng dự toán hơn 53 tỷ đồng để chi trả lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho 893 giáo viên hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ trong năm 2025 (đợt 4).

Theo quyết định này, đối tượng thụ hưởng là những giáo viên đã được hiệu trưởng các trường ký kết hợp đồng lao động theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tại công văn số 3130/SNV-CCVC ngày 29/6.

Thanh Hóa chi trả lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho 893 giáo viên hợp đồng (Ảnh minh họa: Linh Hương).

Ngân sách tỉnh sẽ đảm bảo chi trả lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo chế độ và mức tiền lương cơ sở cho số tháng theo hợp đồng trong năm 2025.

Phần kinh phí còn lại và các chế độ, chính sách phát sinh khác (nếu có) sẽ do UBND các xã, phường đảm nhận từ nguồn ngân sách địa phương. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm chi trả chế độ, chính sách theo thời gian làm việc thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, pháp lý và thẩm quyền phê duyệt.

UBND các xã, phường được yêu cầu chủ động sử dụng kinh phí được bổ sung và cân đối nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách, chế độ, chi trả kịp thời, đúng đối tượng.

Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm về việc ký kết hợp đồng, tính hợp pháp, hợp lệ của hợp đồng lao động, đảm bảo chế độ, chính sách và quyền lợi hợp pháp của người lao động.