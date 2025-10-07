Hà Nội: 30 trường học ngập lụt, 3 thông báo phát đi trong 24 giờ

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày 7/10, mưa lớn gây ngập lụt nhiều địa bàn, các trường học đã chủ động thông báo cho học sinh không đến trường, chuyển phương án học tập sang học trực tuyến.

Các nhà trường chủ động phân công ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên trực tại trường để triển khai công tác phòng chống bão.

Khảo sát của phóng viên Dân trí, các trường học trên địa bàn các phường Cầu Giấy, Yên Hoà, Hà Đông, Thanh Trì, Giảng Võ..., sáng nay đều thông báo nghỉ học từ sớm, trước 6h.

Học sinh Hà Nội tan học đúng lúc ngập lụt hôm 30/9 (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, những ngày tới các trường học chủ động phương án dạy học trực tuyến hoặc cho học sinh nghỉ. Trường hợp phụ huynh đưa học sinh đến trường, ban giám hiệu phải sắp xếp để trông học sinh cẩn thận.

“Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, đề nghị các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết những ngày tiếp theo để kịp thời có những xử lý tình huống linh hoạt trong dạy và học, chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến nếu cần thiết.

Khi nước rút, các nhà trường chủ động vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch bệnh để đón học sinh quay trở lại trường học an toàn”, Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

Trước đó, ứng phó với hoàn lưu bão số 11, chỉ trong vòng 24 giờ (đêm mùng 5 đến 6/10), Sở GD&ĐT Hà Nội phát đi 3 thông báo đến các nhà trường.

Điều này được cho là phản ứng tích cực của Sở GD&ĐT Hà Nội nhằm ứng phó với mưa lũ, thay vì phản ứng chậm, khiến phụ huynh rối loạn như trận mưa lũ ngày 30/9.

Danh sách thống kê nhanh các trường học ngập lụt trên địa bàn Hà Nội (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội).

Trong 3 thông báo trên, sở này yêu cầu các nhà trường nắm bắt thông tin chặt chẽ với gia đình, đồng thời được chủ động hình thức dạy học linh hoạt sao cho đảm bảo an toàn với học sinh và giáo viên.