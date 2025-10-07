Hiệu trưởng xin lỗi sau bữa ăn bán trú 25.000 đồng chỉ có trứng, 3 lát chả

Ngày 7/10, bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, đã có thư xin lỗi phụ huynh và học sinh, liên quan đến bữa ăn trưa 6/10 chưa đạt yêu cầu.

Trong thư, bà Thủy bày tỏ lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình quản lý, giám sát thực đơn, khẩu phần ăn, khiến chất lượng bữa ăn của học sinh chưa bảo đảm.

Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (Ảnh: Nhật Anh).

Theo bà Thủy, nhà trường đã làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn để rút kinh nghiệm, tránh tái diễn sự cố tương tự. Nhà trường cam kết tăng cường giám sát hằng ngày một cách chặt chẽ, nhằm nâng cao chất lượng bữa trưa cho học sinh.

Để đảm bảo tính minh bạch, Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn sẽ chụp lại khẩu phần ăn gửi đến các nhóm lớp để phụ huynh giám sát và yên tâm hơn.

Trong báo cáo gửi chính quyền địa phương, lãnh đạo Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn cho biết năm học 2025-2026, trường có 624 học sinh đăng ký ăn bán trú.

Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn ký hợp đồng với một đơn vị cung cấp bữa ăn trưa giá 25.000 đồng/suất. Phụ huynh trực tiếp đăng ký và nộp tiền theo tuần hoặc tháng cho đơn vị cung ứng, nhà trường không tham gia khâu tài chính mà chỉ chịu trách nhiệm giám sát.

Phía doanh nghiệp cho biết do sơ suất trong khâu chuẩn bị, không sử dụng thịt lợn trong thời điểm có dịch và nguồn thực phẩm khan hiếm sau mưa bão, dẫn đến bữa ăn của học sinh ngày 6/10 chưa đạt tiêu chuẩn.

Hình ảnh khay cơm của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Tiến Thành).

Như Dân trí đã thông tin, dư luận tại Quảng Trị đang xôn xao hình ảnh 2 khay cơm của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn. Trong đó, một khay có cơm trắng, khoảng 3 miếng chả, 1 quả trứng luộc, muối lạc; khay còn lại có thêm canh rau.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhiều người cho rằng khẩu phần ăn như vậy quá ít so với mức giá 25.000 đồng và khó bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh bán trú.