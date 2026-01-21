Nhiều đại học Việt Nam có ngành lọt top thế giới

Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực năm 2026.

So với năm ngoái, năm nay Việt Nam góp mặt thêm ở một lĩnh vực - Nghệ thuật và nhân văn. Đại diện của Việt Nam được xếp hạng trong lĩnh vực này là Đại học Quốc gia TPHCM, xếp trong nhóm 601-800.

Ở lĩnh vực nghiên cứu, năm nay Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục đứng ở vị trí 601-800 (Ảnh: Ngọc Diệp).

Năm nay, có thêm 2 đại học Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực, gồm Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Trong đó, Nguyễn Tất Thành có xếp hạng cao ở các lĩnh vực như Y tế và sức khỏe (501-600), Khoa học sự sống (601-800).

Cụ thể, Việt Nam có 9/11 lĩnh vực được xếp hạng trong bảng xếp hạng thế giới, gồm: Nghệ thuật và nhân văn, Kinh doanh và kinh tế, Khoa học máy tính, Nghiên cứu giáo dục, Kỹ thuật, Khoa học sự sống, Y tế và sức khỏe, Khoa học vật lý, Khoa học xã hội.

Lĩnh vực có nhiều đại học Việt Nam được xếp hạng nhất là Kỹ thuật với 9 đại diện. Trong đó Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng xếp hạng cao nhất ở nhóm 301-400, tương tự năm ngoái. Xếp sau đó là Trường Đại học Mở TPHCM, ở nhóm 601-800.

Ở lĩnh vực Kinh doanh và kinh tế, Đại học Kinh tế TPHCM xếp hạng cao nhất ở nhóm 301-400, tương tự năm ngoái, tiếp đến là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia TPHCM.

Đại học Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng là những trường của Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong nhiều lĩnh vực như Khoa học sự sống, Khoa học vật lý, Khoa học xã hội...

Ở lĩnh vực Nghiên cứu giáo dục, năm ngoái Đại học Quốc gia Hà Nội là đại học duy nhất của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng. Năm nay, ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội còn có Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Huế, cùng ở nhóm 601-800.

Theo đánh giá của THE, các trường đại học trên khắp châu Á tiếp tục cải thiện thứ hạng trong các lĩnh vực STEM, và đang vươn lên nhanh hơn các đối thủ đến từ châu Âu và Bắc Mỹ.

Đại học Quốc gia TPHCM là đại diện góp mặt ở lĩnh vực Nghệ thuật và nhân văn năm nay (Ảnh: Nhà trường).

Cụ thể xét trên toàn thế giới, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) dẫn đầu bảng xếp hạng ở các lĩnh vực Nghệ thuật và nhân văn, Kinh doanh và kinh tế, Khoa học xã hội, tương đương năm ngoái,

Trong khi đó, Đại học Stanford đứng đầu về lĩnh vực Giáo dục và Luật.

Đại học Harvard dẫn đầu về Kỹ thuật, Khoa học sự sống, còn Viện Công nghệ California dẫn đầu về Khoa học vật lý.

Đại học Oxford dẫn đầu trong lĩnh vực Khoa học máy tính, Y tế và sức khỏe, trong khi Đại học Cambridge vượt qua Đại học Stanford, dẫn đầu trong lĩnh vực Tâm lý học.

Ba bảng xếp hạng còn lại trong số 11 bảng xếp hạng theo từng lĩnh vực đều do các trường đại học của Vương quốc Anh dẫn đầu.

Mặc dù các thứ hạng cao trong bảng xếp hạng gồm nhiều tên tuổi quen thuộc nhưng qua phân tích cho thấy có những thay đổi lớn.

Cụ thể, Mỹ chiếm 68 trong số 111 vị trí trong top 10 (so với 67 trong số 110 năm ngoái). Tổng số vị trí của các trường đại học ở Anh giảm nhẹ xuống còn 29.

Ngoài bốn vị trí trong top 10 về Giáo dục và Kinh doanh đã đạt được từ năm ngoái, Trung Quốc giành thêm ba vị trí nữa trong năm 2026.

Đại học Bắc Kinh vươn lên vị trí thứ 10 trong lĩnh vực Khoa học máy tính và vị trí thứ 8 trong lĩnh vực Kỹ thuật. Trong khi Đại học Thanh Hoa lọt vào top 10 trong lĩnh vực Khoa học vật lý.

Trong số các trường đại học châu Á, 17% trường tăng thứ hạng ở các ngành Khoa học sự sống, 16% ở các ngành Khoa học vật lý và 19% ở các ngành Khoa học máy tính.