Nhà giáo nào sẽ hưởng lương cao nhất, áp dụng cơ chế đặc biệt?

Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo Nghị định quy định, nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư sẽ áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp. Theo đó, bảng lương gồm 3 bậc: 8,8-9,4-10,0.

Theo Bộ GD&ĐT, giáo sư đang là chức danh cao nhất, thể hiện năng lực, uy tín khoa học và vai trò dẫn dắt chuyên môn, khai phá và sáng tạo tri thức mới đối với lĩnh vực được bổ nhiệm chức danh giáo sư.

Đây là nhân tố quan trọng tác động trực tiếp đối với các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Do đó, xét theo tiêu chuẩn, điều kiện của chuyên gia cao cấp theo Quy định số 180-QĐ/TW, giáo sư cũng có sự tương đồng với chuyên gia cao cấp. Vì vậy, dù không khẳng định giáo sư là chuyên gia cao cấp nhưng việc áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp đối với giáo sư là phù hợp với vị trí, vai trò của giáo sư đối với sự phát triển trong lĩnh vực được bổ nhiệm chức danh giáo sư.

Giáo sư hiện được áp dụng bảng lương của chuyên viên cao cấp với hệ số lương từ 6,2 đến 8,0 (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Bộ GD&ĐT cho biết hiện nay, chức danh giáo sư là chức danh cao nhất của giảng viên, nhưng chỉ được xếp lương chung với phó giáo sư và các chức danh giảng viên cao cấp hạng I khác.

Mặc dù, đã được xếp cao hơn 1 bậc khi bổ nhiệm chức danh giáo sư nhưng việc sử dụng chung thang lương chưa thể hiện được cấp bậc, vị trí, vai trò dẫn dắt chuyên môn, khai phá và sáng tạo tri thức mới của giáo sư.

Theo số liệu thống kê năm học 2023-2024, số lượng giáo sư hiện là 668 người, trong đó, có 473 giáo sư trong cơ sở giáo dục công lập và 195 giáo sư trong cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Số lượng này chiếm tỷ lệ xấp xỉ 0,79% so với số lượng giảng viên đại học. Các trường hợp này hiện được áp dụng bảng lương của chuyên viên cao cấp với hệ số lương từ 6,2 đến 8,0.

Như vậy, nếu được áp dụng bảng lương của chuyên gia cao cấp thì sẽ được xếp sang hệ số lương 8,8 và với mức chênh lệch trung bình là 1,7, tính theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng.

Bộ GD&ĐT ước tính chi phí phát sinh trong 1 tháng đối với tiền lương cơ bản của giáo sư đang công tác tại khối công lập là gần 1,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, về cơ bản, các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu có chức danh giáo sư đang tự chủ chủ yếu mức độ 3, 2 và tiến tới sẽ tăng mức tự chủ.

Do đó, tiền lương chi trả cho giáo sư về cơ bản không làm phát sinh nhiều ngân sách Nhà nước.

Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo tiếp nhận ý kiến góp ý đến 9/11.