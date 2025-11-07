Lương giáo viên tăng hay giảm khi thêm hệ số đặc thù, bỏ phụ cấp thâm niên?

Giáo viên trẻ có lợi nhờ hệ số đặc thù

Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo đề xuất hệ số lương đặc thù 1,25 với giáo viên mầm non và 1,15 với giáo viên các bậc học còn lại.

Riêng giáo viên giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông nội trú vùng biên giới được cộng thêm 0,05 so với mức quy định. Tức 1 giáo viên mầm non dạy tại trường chuyên biệt sẽ được hưởng hệ số đặc thù cao nhất là 1,3.

Nếu dự thảo được thông qua, lương giáo viên sẽ tăng 1,15-1,3 lần so với hiện tại.

Tuy nhiên, kế hoạch về việc bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề khiến nhiều giáo viên lo lắng rằng tổng thu nhập thực tế sẽ giảm thay vì tăng.

Bảng lương mới của giáo viên khi có thêm hệ số đặc thù (Bảng biểu: Tùng Nguyên).

Theo Nghị quyết 27 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương, khi áp dụng bảng lương mới, phụ cấp thâm niên nghề - trong đó có phụ cấp thâm niên của giáo viên - sẽ bị bãi bỏ (trừ quân đội, công an, cơ yếu).

Luật Nhà giáo 2025 có hiệu lực từ 1/1/2026 quy định, nhà giáo vẫn được tiếp tục hưởng phụ cấp thâm niên cho đến khi cải cách tiền lương được triển khai đầy đủ.

Như vậy, trong ngắn hạn, giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên. Nhưng khi cải cách tiền lương chính thức áp dụng, phụ cấp này sẽ không còn nữa.

Hiện nay, mức phụ cấp thâm niên nhà giáo được tính theo Nghị định 77 năm 2021. Cứ sau 5 năm công tác, giáo viên được hưởng 5% phụ cấp thâm niên. Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm tăng thêm 1%.

Ví dụ, một giáo viên tiểu học có thâm niên công tác 21 năm sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên 20% lương. Trong khi đó, hệ số đặc thù chỉ giúp giáo viên tăng 15% lương.

Điều này đồng nghĩa giáo viên trẻ sẽ có mức thu nhập tăng lên. Tuy nhiên, giáo viên lâu năm sẽ không bị giảm tổng thu nhập bởi phụ cấp ưu đãi nghề sẽ tăng mạnh theo quy định mới.

Tăng phụ cấp ưu đãi nghề, tăng đối tượng được hưởng phụ cấp khác

Theo Nghị quyết 71-NQ/TW, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo được nâng lên mức 70% cho giáo viên mầm non và phổ thông, mức 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhân viên trường học cũng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên đến 30%.

Hiện tại, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo chỉ dao động 25-50%.

Ngoài phụ cấp ưu đãi nghề, dự thảo Nghị định mới cũng quy định thêm hàng loạt chính sách phụ cấp đặc thù cho giáo viên, trong đó các đối tượng được hưởng phụ cấp mở rộng hơn nhiều so với các quy định hiện hành.

Cụ thể, phụ cấp trách nhiệm công việc được tính thêm cho các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên dạy hòa nhập hoặc chuyên biệt cho người khuyết tật tại các trường học bình thường… với mức 0,1-0,3 lần lương cơ sở.

Phụ cấp lưu động được tính thêm cho giáo viên biệt phái, dạy liên trường hoặc phải di chuyển giữa nhiều điểm trường với mức 0,2 lần lương cơ sở.

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mở rộng đối tượng là giáo viên dạy thực hành hoặc lý thuyết kiêm thực hành trong môi trường độc hại, áp suất cao, tiếng ồn hoặc hóa chất… với mức 0,1-0,4 lần lương cơ sở.

Với cơ cấu phụ cấp mới này, đội ngũ giáo viên trẻ, giáo viên vùng khó, giáo viên dạy nghề thực hành hoặc đặc thù sẽ hưởng lợi nhiều nhất. Nhóm giáo viên lâu năm cũng sẽ không giảm tổng thu nhập ngay cả khi phụ cấp thâm niên bị bãi bỏ nhờ mức phụ cấp ưu đãi nghề tăng mạnh, đồng thời có thể được hưởng các phụ cấp đặc thù khác.

Chính sách lương và phụ cấp mới được kỳ vọng là bước đột phá để tạo động lực nghề nghiệp và nâng vị thế người thầy trong xã hội.