Bảng lương giáo viên tiểu học từ 1/1/2026, tăng mạnh dù chưa tính phụ cấp?

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Để triển khai thi hành Luật Nhà giáo có hiệu lực ngày 1/1/2026, Bộ GD&ĐT đang tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Một trong những chính sách nổi bật dự kiến quy định tại Nghị định này là việc tất cả nhà giáo đều được hưởng hệ số lương đặc thù.

Bộ GD&ĐT đề xuất hệ số đặc thù với tiền lương giáo viên giáo viên phổ thông công lập là 1,15. Đáng chú ý, những thầy cô đang dạy học sinh khuyết tật, hòa nhập, trường nội trú tiểu học được hưởng hệ số lương 1,2.

Như vậy, công thức tính lương giáo viên tiểu học = Lương cơ sở (2.340.000 đồng) x Hệ số lương hiện tại x Hệ số lương đặc thù (1,15-1,2).

Với cách tính này, mức lương cao nhất theo bảng lương có thể lên đến hơn 18,2 triệu đồng nếu ở hệ số 1,15 và hơn 19 triệu đồng ở hệ số 1,2.

Bảng lương giáo viên tiểu học theo hệ số lương tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT và Hệ số đặc thù theo dự thảo (tính trên lương cơ sở 2.340.000 đồng, hệ số 1,15) chưa bao gồm các khoản phụ cấp trợ cấp:

Bảng lương dự kiến của giáo viên tiểu học với hệ số đặc thù 1,15 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ngoài lương, nhà giáo còn được hưởng một số loại phụ cấp gồm: Phụ cấp thâm niên nhà giáo; phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy các cấp học, môn học, đối tượng dạy học và theo vùng miền công tác với các mức từ 25-70%,...

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, việc chi trả lương hiện hành đang có những bất cập. Thứ nhất, chưa thực hiện được chủ trương lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Cụ thể, bảng lương áp dụng cho viên chức nói chung gồm có 10 thang lương sắp xếp từ thấp đến cao, tương ứng là C1, C2, C3, B, A0, A1, A2.2, A2.1, A3.2, A3.1 (với các bậc từ 1 đến 12, số bậc tùy loại viên chức).

Song, thực trạng xếp lương đối với các chức danh nhà giáo là chỉ có 3 chức danh được áp dụng lương của viên chức loại A3 (gồm A3.2 và A3.1 - 2 thang lương cao nhất.

Những đối tượng được hưởng hệ số cao này là giảng viên đại học cao cấp (bao gồm cả chức danh giáo sư và phó giáo sư), giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp, giáo viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp; chiếm tỷ lệ khoảng 1,17% so với tổng số nhà giáo.

Trong khi các ngành, lĩnh vực khác đều có khoảng 10% viên chức được áp dụng lương của viên chức loại A3.

Ở bậc tiểu học, hiện cả nước có khoảng 370.000 giáo viên. Mức cao nhất hiện nay là giáo viên hạng I, hệ số khoảng 5,42, cộng thêm thâm niên nhà giáo khoảng 24%, mức phụ cấp ưu đãi nghề 70%. Như vậy, mức nhận cao nhất hiện nay là 24,6 triệu đồng.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh chính sách tiền lương là giải pháp then chốt để góp phần thu hút người giỏi trở thành nhà giáo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo từ đó nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Đồng thời, đây cũng là giải pháp nhằm giúp nhà giáo an tâm công tác, cống hiến cho “sự nghiệp trồng người".