Bảng lương giáo viên THCS từ 1/1/2026 theo dự thảo Nghị định mới

Với hơn 278.000 giáo viên đang công tác trên cả nước, việc cải thiện tiền lương cho đội ngũ giáo viên THCS là một bước tiến quan trọng.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, mức lương cao nhất hiện nay là giáo viên hạng I, hệ số khoảng 6,1, cộng thêm mức phụ cấp thâm niên nhà giáo khoảng 30%, mức phụ cấp ưu đãi nghề 70%. Như vậy, tổng mức nhận cao nhất là 28,5 triệu đồng.

Để cải thiện thu nhập cho nhà giáo, Bộ GD&ĐT đã đề xuất áp dụng Hệ số lương đặc thù đối với tiền lương của giáo viên phổ thông công lập.

Cụ thể, hệ số chung 1,15 áp dụng cho giáo viên phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT) công lập. Hệ số ưu tiên 1,2 cho những giáo viên đang trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật, học sinh hòa nhập, hoặc công tác tại trường nội trú.

Như vậy, công thức tính lương giáo viên THCS = Lương cơ sở (2.340.000 đồng) x Hệ số lương hiện tại x Hệ số lương đặc thù (1,15 hoặc 1,2).

Với cách tính này, mức lương cao nhất theo bảng lương có thể lên đến hơn 18,2 triệu đồng nếu ở hệ số 1,15 và hơn 19 triệu đồng ở hệ số 1,2.

Bảng lương giáo viên THCS theo hệ số lương tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT và Hệ số đặc thù theo dự thảo (tính trên lương cơ sở 2.340.000 đồng, hệ số 1,15) chưa bao gồm các khoản phụ cấp trợ cấp:

Bảng lương dự kiến của giáo viên THCS với hệ số đặc thù 1,15 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ngoài lương, nhà giáo còn được hưởng một số loại phụ cấp gồm: Phụ cấp thâm niên nhà giáo; phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy các cấp học, môn học, đối tượng dạy học và theo vùng miền công tác với các mức từ 25-70%,…

Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến đến ngày 9/11.