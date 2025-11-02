Nghệ An tiếp nhận 35 cơ sở giáo dục công lập

Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết đơn vị tiếp nhận thêm 35 cơ sở giáo dục công lập theo quyết định của UBND tỉnh.

Ngoài 73 trường công lập trước đây, Sở GD&ĐT Nghệ An tiếp nhận thêm 35 cơ sở giáo dục công lập, gồm các trường trung cấp nghề, trường dân tộc nội trú và các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp.

Theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT tỉnh này có 108 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (Ảnh: Quang Dũng).

Việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập về Sở GD&ĐT được thực hiện trong bối cảnh tỉnh Nghệ An đang triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời sáp nhập một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) sang Sở GD&ĐT.

Trước đó, nhiều trường trung cấp nghề và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn từng chịu sự quản lý “kép” của Sở GD&ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khiến việc điều hành, tuyển sinh và đào tạo gặp không ít khó khăn.

Việc chuyển các đơn vị này Sở GD&ĐT quản lý sẽ giúp thuận lợi hơn trong hoạt động chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất và công tác tuyển sinh.

Các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở trước đây thuộc UBND các huyện, nay được chuyển về Sở GD&ĐT, sẽ tạo sự thống nhất trong quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho học sinh vùng cao.

Cùng với việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, UBND tỉnh Nghệ An cũng giao 16 nhóm nhiệm vụ mới cho Sở GD&ĐT, trong đó có quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập.

Sở GD&ĐT Nghệ An được phân quyền trong việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái và thuyên chuyển cán bộ, giáo viên trong toàn tỉnh, qua đó tăng tính chủ động và linh hoạt trong quản lý nhân sự ngành giáo dục.