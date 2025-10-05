Sẽ sắp xếp, sáp nhập trường đại học từ năm 2026

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra chiều 5/10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng đã thông tin về định hướng hợp nhất và sắp xếp các trường đại học.

Theo ông Dũng, hiện nay, chủ trương sắp xếp lại cấu trúc, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được Bộ Chính trị khẳng định rõ tại Nghị quyết số 71 ngày 22/8 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng thông tin về định hướng hợp nhất và sắp xếp các trường đại học (Ảnh: VGP).

"Đây là một chủ trương lớn của Đảng, vì vậy được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt. Việc sắp xếp này tác động đến tâm tư rất nhiều nên triển khai phải thận trọng, đồng thời cũng phải khoa học, bài bản, quyết liệt", Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói.

Cũng theo ông, Bộ nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc hệ trọng này nhưng không thể một mình thực hiện, mà phải có sự chung tay, phối hợp và đồng thuận của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Thứ trưởng Dũng cho hay, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo phân công được giao xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; Đề án thứ hai là chuyển một số cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương.

"Sắp tới chúng tôi sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và sẽ triển khai ngay trong năm 2026", ông Dũng nói.