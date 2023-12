Ngày 21/12, lãnh đạo Trường THPT số 3 An Nhơn (thị xã An Nhơn), cho biết Công an địa phương đang làm việc với một số học sinh liên quan đến việc đánh bị thương em Nguyễn Thành Thương (16 tuổi, học sinh lớp 10A4).

Khoảng 11h15 ngày 20/12, em Nguyễn Thành Thương và em Bùi Anh Phi (16 tuổi, lớp 10A5), Trường THPT số 3 An Nhơn nhắn tin thách thức nhau.

Em Thương bị đánh gãy xương mũi phải nhập viện cấp cứu (Ảnh: Doãn Công).

Khi hết giờ học, em Bùi Anh Phi đã đánh Thương. Sau đó, một nhóm học sinh ở lớp 10A5 của trường này tiếp tục đánh hội đồng làm em Thương bị thương ở mũi và vùng mặt.

Phát hiện sự việc, lãnh đạo và nhân viên y tế Trường THPT số 3 An Nhơn đã đưa em Thương đến Trạm Y tế xã Nhơn Thọ để sơ cứu. Sau đó, nhà trường chuyển em này đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu, điều trị.

"Do trước đó các em có nhắn tin qua lại thách thức nhau nên tan trường mới xảy ra đánh nhau. Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường mời phụ huynh đến cam kết, giáo dục. Trước mắt, nhà trường ổn định tổ chức để đảm bảo việc dạy học diễn ra bình thường. Nếu kết luận tỷ lệ thương tích của em Thương trên 11%, công an sẽ khởi tố", ông Nguyễn Sơn Đông, Hiệu trưởng Trường THPT số 3 An Nhơn cho hay.

Em Thương đang được điều trị tại Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

Em Nguyễn Thành Phương cho biết: "Em vừa bước ra khỏi lớp đi được vài bước thì có bạn kéo lại rồi đánh em bị choáng, khi máu mũi em chảy nhiều quá nên các bạn bỏ chạy".

Bà Nguyễn Thị Em Nhỏ (mẹ Thương) cho hay: "Nghe tin con bị đánh tôi rất xót. Tôi mong nhà trường, công an vào cuộc làm rõ để đòi lại công bằng cho con tôi và cũng không để xảy ra những trường hợp học sinh khác bị đánh hội đồng như con tôi".

Theo bác sĩ Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, em Thương bị gãy xương mũi chính, vết bầm ở vùng mặt. Bác sĩ sẽ chỉnh hình mũi cho bệnh nhân và theo dõi, điều trị.

Video: Doãn Công